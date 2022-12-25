Особенное Рождество: "пьяные" Санта-Клаусы на БМП устроили хаос в британской деревне (видео)

В результате инцидента никто не пострадал и никого даже не арестовали.

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Группа, возможно, нетрезвых мужчин, переодетых Санта-Клаусами, на бронетранспортере пыталась проехать по улице к ближайшему бару в деревне Ангаррак, графство Корнуолл, Англия. Такими действиями они вызвали настоящий хаос в маленьком населенном пункте, и разгневанные жители вызвали полицию, пишет Daily Star.

[ + – ] Группа, возможно, нетрезвых мужчин, переодетых Санта-Клаусами, на бронетранспортере пыталась проехать по улице к ближайшему бару в деревне Ангаррак, графство Корнуолл, Англия. Такими действиями они вызвали настоящий хаос в маленьком населенном пункте, и разгневанные жители вызвали полицию Фото: Daily Star

В канун Рождества группа Санта-Клаусов на БМП пыталась проехать по узкой улочке британской деревни и застряла, после того как бронетранспортер протаранил припаркованный автомобиль. Таким образом транспортное средство перекрыло проезд, и вся эта затея вызвала большое негодование у разгневанных жителей деревни, которые выражали свое недовольство ругательствами в адрес мужчин.

Фото: Daily Star

Оказалось, что мужчинами, которые нарядились в костюмы главного рождественского героя, были военные реконструкторы, которые "оседлали" старый бронетранспортер. Местные жители предположили, что скорее всего Санта-Класы были пьяными, хотя нет никаких официальных этому подтверждений со стороны полиции.

"Теперь я видел все. Бронетранспортер с Санта-Клаусами пытается доехать в местный бар, но его заклинило", — сказал один из местных жителей.

Жители деревни Ангаррак вызвали на место происшествия полицию, и ее представители подтвердили, что одна из припаркованных машин повреждена. В то же время никого не арестовали после проверки.

Самое интересное, что до этого группу переодетых мужчин видели еще в трех населенных пунктах графства Корнуолл. По словам очевидцев, тогда они были очень дружелюбными и позволяли детям с ними фотографироваться.

Также Фокус уже писал о том, откуда Санта-Клаус "свалился" нам на голову и почему у него красная шуба и олени.

Фокус уже писал о том, что в Финляндии во время рождественской службы сгорела деревянная церковь 18 столетия. В момент пожара в храме было около 30-40 человек. В полиции считают, что церковь подожгли намеренно.