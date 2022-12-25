Особливе Різдво: "п'яні" Санта-Клауси на БМП влаштували хаос у британському селі (відео)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав і нікого навіть не заарештували.

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Група, можливо, нетверезих чоловіків, переодягнених Санта-Клаусами, на бронетранспортері намагалася проїхати вулицею до найближчого бару в селі Ангаррак, графство Корнуолл, Англія. Такими діями вони викликали справжній хаос у маленькому населеному пункті і розгнівані жителі викликали поліцію, пише Daily Star.

[ + – ] Група, можливо, нетверезих чоловіків, переодягнених Санта-Клаусами, на бронетранспортері намагалася проїхати вулицею до найближчого бару в селі Ангаррак, графство Корнуолл, Англія. Такими діями вони викликали справжній хаос у маленькому населеному пункті і розгнівані мешканці викликали поліцію Фото: Daily Star

Напередодні Різдва група Санта-Клаусів на БМП намагалася проїхати вузькою вуличкою британського села і застрягла після того, як бронетранспортер протаранив припаркований автомобіль. Таким чином транспортний засіб перекрив проїзд, і вся ця витівка викликала велике обурення у розгніваних жителів села, які висловлювали свою незадоволеність лайками на адресу чоловіків.

Фото: Daily Star

Виявилося, що чоловіками, які вбралися в костюми головного різдвяного героя, були військові реконструктори, які осідлали старий бронетранспортер. Місцеві жителі припустили, що швидше за все Санта-Класи були п'яними, хоча немає жодних офіційних підтверджень цього з боку поліції.

"Тепер я бачив усе. Бронетранспортер із Санта-Клаусами намагається доїхати до місцевого бару, але його заклинило", — сказав один із місцевих мешканців.

Мешканці села Ангаррак викликали на місце події поліцію, і її представники підтвердили, що одна із припаркованих машин пошкоджена. Водночас, нікого не заарештували після перевірки.

Найцікавіше, що до цього групу переодягнених чоловіків бачили ще у трьох населених пунктах графства Корнуолл. За словами очевидців, тоді вони були дуже доброзичливими та дозволяли дітям з ними фотографуватися.

Також Фокус вже писав про те, звідки Санта-Клаус "упав" нам на голову і чому у нього червона шуба та олені.

Фокус вже писав про те, що у Фінляндії під час різдвяної служби згоріла дерев'яна церква 18 століття. У момент пожежі у храмі було близько 30-40 людей. У поліції вважають, що церкву підпалили навмисно.