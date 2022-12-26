Критиковал Путина. Подробности гибели Павла Антова, одного из богатейших депутатов России

За несколько дней до его смерти в этом же отеле погиб его компаньон.

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В Индии нашли мертвым российского депутата от "Единой России Павла Антова". Его тело лежало в лужи крови под окнами отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей. Полиция сообщила, что депутат погиб, упав из окна отеля Sai International, в Раягаде, штат Одиша. Об этом пишет Daily Mail.

За несколько дней до смерти Антова, 22 декабря, в этом же трехзвездочном отеле скончался его друг и компаньон Владимир Биденов (или Быденов). Его нашли в своем номере лежащим на полу среди пустых бутылок из под вина.

[ + – ] Отель Sai International, где проживал ПавелАнтов Фото: Соцсети

В Генконсульстве РФ уже заявили, что не видят связи между этими двумя смертями. И подтвердили смерть олигарха, отметив, что его компаньон скончался "от сердечного приступа".

Источники сообщают, что Антонов был в депрессии и тяжело переживал смерть Биденова.

Его нашли в луже крови возле отеля. Гид вызвал скорую и бизнесмена доставили в больницу, где он скончался. Отмечается, что он был в отеле в составе группы из четырех человек. Его компаньон умер, личности еще двух мужчин не установлены.

Павел Антов — депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт" — крупного производителя мясной и колбасной продукции.

В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 миллиардов рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.

В июне Антов раскритиковал войну и авиаудары по Киеву как российский "террор". Он отдельно отметил один из ударов по Киеву, в результате которого из-под завалов достали маленькую девочку.

[ + – ] Тот самый пост Павела Антова в соцсетях Фото: Скриншот

"Из-под завалов вытащили девочку, отец девочки, кажется, погиб. Мать пытаются вытащить краном — она застряла под плитой. По правде говоря, иначе как террором это назвать крайне сложно", — после он изменил свой пост, написав, что его пост в социальных сетях был "досадным недоразумением" и "технической ошибкой".

Он настаивал на том, что "всегда поддерживал президента РФ" и искренне поддерживал цели путинской военной операции.

Смерть Антова в трехзвездочном отеле Sai International подтвердил вице-спикер владимирского заксобрания Владислав Картухин. У Антова остались жена и дочь.

Напомним, с начала войны в Украине начали погибать российские олигархи, миллионеры и чиновники. Так, в апреле был найден мертвым Сергей Протосеня, бывший главбух компании "Новатэк", а также его жена и дочь. Его сын заявил, что его отец не мог убить свою жену и дочь, как утверждает полиция.

А в ноябре на вертолете в Монако разбился российский бизнесмен, основатель Forex Club Вячеслав Таран. Вместе с ним погиб опытный пилот.