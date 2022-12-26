Критикував Путіна. Подробиці загибелі Павла Антова, одного з найбагатших депутатів Росії

За кілька днів до його смерті в цьому готелі загинув його компаньйон.

Related video

В Індії знайшли мертвим російського депутата від "Єдиної Росії" Павла Антова. Його тіло лежало у калюжі крові під вікнами готелю, де він відзначав свій 65-річний ювілей. Поліція повідомила, що депутат загинув, впавши з вікна готелю Sai International у Раягаді, штат Одіша. Про це пише Daily Mail.

За кілька днів до смерті Антова, 22 грудня, у цьому тризірковому готелі помер його друг і компаньйон Володимир Біденов. Його знайшли у своєму номері лежачому на підлозі серед порожніх пляшок з-під вина.

[ + – ] Готель Sai International, де проживав Павло Антов Фото: Соцмережi

У Генконсульстві РФ вже заявили, що не бачать зв'язку між двома смертями. І підтвердили смерть олігарха, наголосивши, що його компаньйон помер "від серцевого нападу".

Джерела повідомляють, що Антонов був у депресії і тяжко переживав смерть Біденова.

Його знайшли у калюжі крові біля готелю. Гід викликав швидку та бізнесмена доправили до лікарні, де він помер. Зазначається, що він був у готелі у складі групи із чотирьох осіб. Його компаньйон помер, особи ще двох чоловіків не встановлені.

Павло Антов – депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт" – великого виробника м'ясної та ковбасної продукції.

У 2018 році Forbes оцінив його заробіток у 10 мільярдів рублів. Тоді Антов очолив рейтинг найбагатших депутатів та чиновників у Росії.

У червні Антов розкритикував війну та авіаудари по Києву як російський "терор". Він окремо відзначив один із ударів по Києву, внаслідок якого з-під завалів дістали маленьку дівчинку.

[ + – ] Той самий пост Павела Антова в соцмережах Фото: Скриншот

"З-під завалів витягли дівчинку, батько дівчинки, здається, загинув. Мати намагаються витягнути краном — вона застрягла під плитою. Правду кажучи, інакше як терором це назвати вкрай складно", — після він змінив свій пост, написавши, що його пост у соціальних мережах був "прикрим непорозумінням" та "технічною помилкою".

Він наполягав на тому, що "завжди підтримував президента РФ" та щиро підтримував цілі путінської військової операції.

Смерть Антова у тризірковому готелі Sai International підтвердив віце-спікер законодавчих зборів Володимирської області Владислав Картухін. В Антова залишилися дружина та дочка.

Нагадаємо, з початку війни в Україні почали гинути російські олігархи, мільйонери та чиновники. Так, у квітні був знайдений мертвим Сергій Протосеня, колишній головбух компанії "Новатек", а також його дружина та дочка. Його син заявив, що його батько не міг убити свою дружину та дочку, як стверджує поліція.

А у листопаді на гелікоптері в Монако розбився російський бізнесмен, засновник Forex Club В'ячеслав Таран. Разом із ним загинув досвідчений пілот.