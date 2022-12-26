Оператор "Северных потоков" оценил ремонт газопровода в 500 млн долларов, — NYT

По данным журналистов, повреждения "Северных потоков" — гарантия высоких цен на газ в Европе — отсюда стимул для ЕС пытаться усадить Украину за стол переговоров с Кремлем.

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Когда проект газопровода "Северный поток" был только на бумаге, представители Швеции опубликовали правительственное исследование, в котором предупредили о рисках, связанных с эксплуатацией инфраструктурного объекта на дне Балтийского моря. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечалось, что для саботажа достаточно одного водолаза, который бы установил взрывное устройство. События 2022 года развивались сценарию, описанному еще 15 лет назад.

Шведские правоохранители пришли к выводу о том, что, судя по всему, ко взрывам на "Северном потоке" причастно государство.

Эксперты и официальные лица высказывают предположение о том, что взрывчатку, скорее всего, сбросили с корабля или же заложили на морском дне.

Балтийское море оказалось практически идеальным местом преступления. По дну проходит целая сеть телекоммуникационных кабелей и труб, за безопасностью которых следят не так пристально. Беспрерывно курсируют корабли из девяти стран.

В последние несколько недель строитель и оператор "Северных потоков" компания Nord Stream AG, контрольный пакет акций которой принадлежит Кремлю, начал проводить оценку стоимости ремонта газопровода и восстановления подачи газа.

По некоторым данным, ремонт обойдется в 500 млн долларов. Консультанты из РФ также изучают вопрос о том, насколько долго поврежденный газопровод может подвергаться воздействию соленой воды.

Расследователи задаются вопросом о том, зачем России тратить средства на ремонт "Северных потоков", если, согласно одной из версий, она сама же их повредила.

То, что представители Швеции не публикуют подробности расследования, некоторые обозреватели расценили как свидетельство того, что дело раскрыто, но по соображениям безопасности на информацию наложен гриф "секретно".

Вместе с тем, Дэниель Стенлинг, высокопоставленный представитель шведской контрразведки, отметил, что надежных доказательств в этом деле нет, но "надеемся, что появятся".

Общую секретность, которой окружено расследование, Стенлинг объяснил тем, что "само это расследование необычное".

Возможный, саботаж практически гарантирует высокие цены на газ для европейцев вплоть до весны. Отсюда стимул для ЕС пытаться усадить представителей Украины за стол переговоров с кремлевским руководством и быстро завершить войну, поскольку боевые действия угрожают и наземному газопроводу, который проходит через Украину. То обстоятельство, что одна нить "Северного потока – 2" не пострадала, также означает, что Германия могла бы пойти на попятную и все же ввести газопровод в эксплуатацию.

Когда произошли взрывы, топливо ене не поставлялось, что говорит в пользу такой версии.

"Мы не столь уверены в том, что изначальной целью было функциональное повреждение газопровода, потому что тогда они не были введены в эксплуатацию", — пояснил Кьелл Энгельбрект, сотрудник Шведского оборонного университета.

Это же обстоятельство не позволяет рассматривать в качестве правдоподобной версию о том, что специальное взрывное устройство направили через трубу.

Стивен Харсмен, разрабатывавший такие системы для "Северного потока — 1", назвал такую версию "полной чушью". Для подобных устройств нужно запустить газопровод, считает специалист.

Исследование морского дна позволило извлечь остатки взрывчатки на месте взрывов, однако мониторинг такой значительной площади сложен, и стоит недешево. Лучший способ — воспользоваться российскими гидроакустическими датчиками, но у западных расследователей нет к ним доступа.

При скудных доказательствах, которые удалось собрать на дне моря, прорывными могут оказаться разведданные и информация из источников. Но пока ни американские, ни европейские спецслужбы не публикуют сведения, которые они, возможно, собрали.

"Это интригующе, но и очень сложно. А без доступа к некоторым из таких данных очень сложно исключить возможных подозреваемых и возможные мотивы", — пояснил Энгельбрект.

Напомним, что взрывы на "Северных потоках" угрожают "трещинами" в вопросе поддержки Украины. Такое заявление сделали представители NYT.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты показали разрушения трубопровода "Северный поток" изнутри. Крупные секции газопровода были взорваны, их обнаружили на значительном расстоянии от исходного места.