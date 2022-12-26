Оператор "Північних потоків" оцінив ремонт газопроводу в 500 млн доларів, — NYT

За даними журналістів, пошкодження "Північних потоків" — гарантія високих цін на газ у Європі — звідси стимул для ЄС намагатися посадити Україну за стіл переговорів із Кремлем.

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Коли проєкт газопроводу "Північний потік" був лише на папері, представники Швеції опублікували урядове дослідження, в якому попередили про ризики, пов'язані з експлуатацією інфраструктурного об'єкта на дні Балтійського моря. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначалося, що для саботажу достатньо одного водолаза, який би встановив вибуховий пристрій. Події 2022 року розвивалися за сценарієм, описаним ще 15 років тому.

Шведські правоохоронці дійшли висновку про те, що, з огляду на все, до вибухів на "Північному потоці" причетна держава.

Експерти та офіційні особи висловлюють припущення про те, що вибухівку, найімовірніше, скинули з корабля або ж заклали на морському дні.

Балтійське море виявилося практично ідеальним місцем злочину. Дном проходить ціла мережа телекомунікаційних кабелів і труб, за безпекою яких стежать не так уважно. Безперервно курсують кораблі із дев'яти країн.

В останні кілька тижнів будівельник та оператор "Північних потоків" компанія Nord Stream AG, контрольний пакет акцій якої належить Кремлю, почав проводити оцінку вартості ремонту газопроводу та відновлення подачі газу.

За деякими даними, ремонт коштуватиме 500 млн доларів. Консультанти з РФ також вивчають питання про те, наскільки довго пошкоджений газопровід може зазнавати впливу солоної води.

Розслідувачі запитують, навіщо Росії витрачати кошти на ремонт "Північних потоків", якщо, згідно з однією з версій, вона сама їх пошкодила.

Те, що представники Швеції не публікують подробиці розслідування, деякі оглядачі розцінили як свідчення того, що справа розкрита, але з міркувань безпеки на інформацію накладено гриф "таємно".

Водночас Деніель Стенлінг, високопосадовець шведської контррозвідки, зазначив, що надійних доказів у цій справі немає, але "сподіваємося, що з'являться".

Загальну секретність, якою оточене розслідування, Стенлінг пояснив тим, що "це розслідування незвичайне".

Можливий саботаж практично гарантує високі ціни на газ для європейців аж до весни. Звідси стимул для ЄС намагатись посадити представників України за стіл переговорів із кремлівським керівництвом та швидко завершити війну, оскільки бойові дії загрожують і наземному газопроводу, який проходить через Україну. Та обставина, що одна нитка "Північного потоку — 2" не постраждала, також означає, що Німеччина могла б піти на задню і все ж таки ввести газопровід в експлуатацію.

Коли сталися вибухи, паливо не постачалося, що говорить на користь такої версії.

"Ми не настільки впевнені, що початковою метою було функціональне пошкодження газопроводу, тому що тоді вони не були введені в експлуатацію", — пояснив К'єлл Енгельбрект, співробітник Шведського оборонного університету.

Ця ж обставина не дозволяє розглядати як правдоподібну версію про те, що спеціальний вибуховий пристрій направили через трубу.

Стівен Харсмен, який розробляв такі системи для "Північного потоку — 1", назвав таку версію "повною нісенітницею". Для таких пристроїв потрібно запустити газопровід, вважає фахівець.

Дослідження морського дна дозволило витягти залишки вибухівки на місці вибухів, проте моніторинг такої значної площі складний і коштує недешево. Найкращий спосіб — скористатися російськими гідроакустичними датчиками, але західні розслідувачі не мають до них доступу.

При мізерних доказах, які вдалося зібрати на дні моря, проривними можуть бути розвіддані та інформація з джерел. Але поки що ні американські, ні європейські спецслужби не публікують відомостей, які вони, можливо, зібрали.

"Це гостроцікаво, але й дуже складно. А без доступу до деяких таких даних дуже складно виключити можливих підозрюваних і можливі мотиви", — пояснив Енгельбрект.

Нагадаємо, що вибухи на "Північних потоках" загрожують "тріщинами" у питанні підтримки України. Таку заяву зробили представники NYT.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти показали руйнування трубопроводу "Північний потік" зсередини. Великі секції газопроводу висадили в повітря, їх виявили на значній відстані від вихідного місця.