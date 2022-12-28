"Очень болен": Папа Римский призвал молиться за своего предшественника Бенедикта XVI

В пресс-службе Ватикана сообщили, что состояние Бенедикта XVI в последнее время ухудшилось, его постоянно контролируют врачи.

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Папа Римский Франциск сообщил, что у почетного папы Бенедикта XVI проблемы со здоровьем и призвал людей молиться за него. Об этом сообщает издание CNA.

Франциск вспомнил о 95-летнем Бенедикте в конце своей еженедельной публичной аудиенции 28 декабря в Ватиканском зале имени Павла VI. Эту просьбу он высказал вскоре после того, как навестил своего предшественника, который остался жить в Ватикане после отставки.

"Я прошу всех вас вознести особую молитву за почетного Папу Бенедикта, который молча поддерживает Церковь. Вспомни его — он очень болен — прося Господа утешить его и поддержать его в этом свидетельстве любви к Церкви до конца", — сказал он.

Тем временем в пресс-службе Ватикана сообщили, что состояние Бенедикта XVI в последнее время ухудшилось. Это связано с его преклонным возрастом. Представитель Святого престола Маттео Бруни заверил, что понтифика на покое постоянно контролируют врачи.

Отметим, Бенедикт XVI правил Ватиканом с 2005 года до своей отставки 28 февраля 2013 года.

Напомним, 8 декабря Папа Франциск расплакался, упомянув Украину в традиционной молитве перед Рождеством. Собравшаяся толпа поняла, что Папу переполнили эмоции и поддержала его аплодисментами.

Ранее, 6 ноября, Франциск заявил, что он любит и россиян, и украинцев. Он добавил, что его поражает жесткость российских военных на войне в Украине. Однако Папа Римский не считает, что это качество имманентно присуще русским, которых понтифик называет великим народом.

Однако 15 декабря спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила от Ватикана извинения за слова Франциска о жестокости чеченцев и бурятов на фронте.