"Дуже хворий": Папа Римський закликав молитися за свого попередника Бенедикта XVI

У пресслужбі Ватикану повідомили, що стан Бенедикта XVI останнім часом погіршився, його постійно контролюють лікарі.

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Папа Римський Франциск повідомив, що у почесного папи Бенедикта XVI проблеми зі здоров'ям і закликав людей молитися за нього. Про це повідомляє видання CNA.

Франциск згадав про 95-річного Бенедикта наприкінці своєї щотижневої публічної аудієнції 28 грудня у Ватиканській залі імені Павла VI. Це прохання він висловив невдовзі після того, як відвідав свого попередника, який залишився жити у Ватикані після відставки.

"Я прошу всіх вас піднести особливу молитву за почесного Папу Бенедикта, який мовчки підтримує Церкву. Згадай його — він дуже хворий — просячи Господа втішити його і підтримати його в цьому свідченні любові до Церкви до кінця", — сказав він.

Тим часом у пресслужбі Ватикану повідомили, що стан Бенедикта XVI останнім часом погіршився. Це з його похилого віку. Представник Святого престолу Маттео Бруні запевнив, що понтифіка на спокої постійно контролюють лікарі.

Зазначимо, Бенедикт XVI правил Ватиканом з 2005 року до відставки 28 лютого 2013 року.

Нагадаємо, 8 грудня Папа Франциск розплакався, згадавши Україну у традиційній молитві перед Різдвом. Натовп, що зібрався, зрозумів, що Папу переповнили емоції і підтримав його оплесками.

Раніше, 6 листопада, Франциск заявив, що він любить і росіян, і українців. Він додав, що його вражає жорсткість російських військових на війні України. Однак Папа Римський не вважає, що ця якість іманентно притаманна російським, яких понтифік називає великим народом.

Проте 15 грудня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва отримала від Ватикану вибачення за слова Франциска про жорстокість чеченців та бурятів на фронті.