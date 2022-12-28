Суд в РФ приговорил "пермского стрелка" Бекмансурова к пожизненному за убийства в ВУЗе

Суд признал Тимура Бекмансурова виновным в гибели шести человек. В своем последнем слове стрелок заявил, что раскаивается, и просил не назначать ему высшую меру пресечения.

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Пермский краевой суд РФ приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному тюремному сроку за массовое убийство, которое тот совершил 20 сентября 2021 года. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает российское агентство "РИА Новости".

По данным журналистов, суд признал Бекмансурова виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и трех случаях повреждения имущества. Разбирательство длилось на протяжении четырех месяцев — приговорить Бекмансурова к пожизненному просили прокурор, а также родственники погибших и пострадавшие.

Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием. Кроме того Бекмансуров заявил, что раскаивается в содеянном, и пообещал возмещать ущерб жертвам в размере более 18 млн рублей (около 9 млн грн) из своей пенсии по инвалидности.

Напомним, утром 20 сентября 2021 года студент Пермского университета Тимур Бекмансуров застрелил из ружья шесть человек и покалечил еще более 40. Его задержал полицейский, подстрелив из табельного пистолета. В больнице стрелку ампутировали часть левой ноги.

По данным СМИ, отец стрелка воевал на Донбассе в качестве наемника.