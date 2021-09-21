Пермскому стрелку ампутировали ногу, у него могут отказать почки – СМИ (видео)
По информации журналистов, Тимура Бекмансурова перевели из реанимации в палату, хотя в сознание он до сих пор не приходил.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который 20 сентября застрелил восьмерых человек на территории учебного заведения, а позже был обезврежен, находится в крайне тяжелом состоянии и в любой момент может умереть. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Журналисты утверждают, что пермский стрелок лишился ноги выше колена, поскольку был поврежден сосудистый пучок. Помимо этого, одно из ранений пришлось на бедро, имеется также перелом малоберцовой кости с левой стороны, повреждена большеберцовая артерия.
Кроме того, как сообщает канал, пермский стрелок имеет серьезно поврежденные легкое, печень, кишечник и мочеточник, имело место внутрибрюшное кровотечение. Сейчас парень находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.
По данным СМИ, сейчас медики в большом количестве вводят парню препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Благодаря этому его давление держится в районе 115 на 80.
Несколько иную информацию передает Telegram-канал Baza. Там утверждается, что его перевели из реанимации в обычную палату, и единственное, что может угрожать его жизни, — это непрогнозируемое ухудшение состояния, в частности — возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм. По информации журналистов, "стрелка" не приводили в сознание.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров — что известно
Тимур Бекмансуров — 18-летний студент Пермского государственного университета, который 20 сентября устроил стрельбу на территории учебного заведения. Его жертвами стали восемь человек, десятки получили ранения.
Перед этим он оставил в соцсети письмо, в котором подробно рассказал, как получил оружие и какой была его первоначальная цель.
Фокус также сообщал о том, что, по словам соседей, отец парня зарабатывал на жизнь будучи наемником, в том числе на Донбассе.
Также сообщалось, что силовики допросили таксиста, который подвозил Тимура Бекмансурова 20 сентября. По словам мужчины, пермский стрелок был в балаклаве и отказался класть сумку, в которой было оружие, в багажник.