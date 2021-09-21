Пермскому стрелку ампутировали ногу, у него могут отказать почки – СМИ (видео)

По информации журналистов, Тимура Бекмансурова перевели из реанимации в палату, хотя в сознание он до сих пор не приходил.

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который 20 сентября застрелил восьмерых человек на территории учебного заведения, а позже был обезврежен, находится в крайне тяжелом состоянии и в любой момент может умереть. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

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Журналисты утверждают, что пермский стрелок лишился ноги выше колена, поскольку был поврежден сосудистый пучок. Помимо этого, одно из ранений пришлось на бедро, имеется также перелом малоберцовой кости с левой стороны, повреждена большеберцовая артерия.

Кроме того, как сообщает канал, пермский стрелок имеет серьезно поврежденные легкое, печень, кишечник и мочеточник, имело место внутрибрюшное кровотечение. Сейчас парень находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

По данным СМИ, сейчас медики в большом количестве вводят парню препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Благодаря этому его давление держится в районе 115 на 80.

Несколько иную информацию передает Telegram-канал Baza. Там утверждается, что его перевели из реанимации в обычную палату, и единственное, что может угрожать его жизни, — это непрогнозируемое ухудшение состояния, в частности — возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм. По информации журналистов, "стрелка" не приводили в сознание.

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров — что известно

Тимур Бекмансуров — 18-летний студент Пермского государственного университета, который 20 сентября устроил стрельбу на территории учебного заведения. Его жертвами стали восемь человек, десятки получили ранения.

Перед этим он оставил в соцсети письмо, в котором подробно рассказал, как получил оружие и какой была его первоначальная цель.

Фокус также сообщал о том, что, по словам соседей, отец парня зарабатывал на жизнь будучи наемником, в том числе на Донбассе.

Также сообщалось, что силовики допросили таксиста, который подвозил Тимура Бекмансурова 20 сентября. По словам мужчины, пермский стрелок был в балаклаве и отказался класть сумку, в которой было оружие, в багажник.