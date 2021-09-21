Пермському стрілку ампутували ногу, у нього можуть відмовити нирки — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, Тимура Бекмансурова перевели з реанімації в палату, хоча до свідомості він до сих пір не приходив.

Пермський стрілок Тимур Бекмансуров, який 20 вересня застрелив вісьмох людей на території навчального закладу, а пізніше був знешкоджений, перебуває у вкрай важкому стані і в будь-який момент може померти. Про це пише Telegram-канал Mash з посиланням на свої джерела.

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Журналісти стверджують, що пермський стрілок позбувся ноги вище коліна, оскільки був пошкоджений судинний пучок. Крім цього, одне з поранень припало на стегно, є також перелом малогомілкової кістки з лівого боку, пошкоджена великогомілкова артерія.

Крім того, як повідомляє канал, пермський стрілок має серйозні ураження легеня, печінка, кишечник і сечовід, мала місце кровотеча у черевну порожнину. Зараз хлопець перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів.

За даними ЗМІ, зараз медики у великій кількості вводять хлопцеві препарати, які стимулюють центральну нервову систему. Завдяки цьому його тиск тримається в районі 115 на 80.

Дещо іншу інформацію передає Telegram-канал Baza. Там стверджується, що його перевели з реанімації у звичайну палату, і єдине, що може загрожувати його життю, — це непрогнозоване погіршення стану, зокрема — можлива відмова нирок через множинні важкі травми. За інформацією журналістів, "стрілка" не приводили до тями.

Пермський стрілок Тимур Бекмансуров — що відомо

Тимур Бекмансуров — 18-річний студент Пермського державного університету, який 20 вересня влаштував стрілянину на території навчального закладу. Його жертвами стали вісім осіб, десятки отримали поранення.

Перед цим він залишив у соцмережі лист, у якому докладно розповів, як отримав зброю і якою була його первинна мета.

Фокус також повідомляв про те, що, за словами сусідів, батько хлопця заробляв на життя, будучи найманцем, у тому числі на Донбасі.

Також повідомлялося, що силовики допитали таксиста, який підвозив Тимура Бекмансурова 20 вересня. За словами чоловіка, пермський стрілок був у балаклаві і відмовився класти сумку, в якій була зброя, в багажник.