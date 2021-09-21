Батько Бекмансурова, який розстріляв університет у Пермі, був найманцем на Донбасі, — ЗМІ

Сусіди "стрілка" розповіли журналістам, що його батько почав заробляти війною ще під час кампанії РФ в Чечні, і з тих пір воював у багатьох гарячих точках.

Батько Тимура Бекмансурова, який розстріляв людей у Пермському державному університеті, є воєнним найманцем, причому він також брав участь в бойових діях на Донбасі. Про це пише російське видання Znak з посиланням на неназваного сусіда сім'ї "стрілка".

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За словами чоловіка, з яким вдалося поспілкуватися журналістам, батько Тимура не живе з сім'єю, а проживає "десь в Удмуртії".

"Знаю, що на життя [батько] заробляє війною. Ще з чеченської [війни] найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", — стверджує співрозмовник ЗМІ.

Чоловік розповідає, що з самого дитинства "стрілок" міг на власні очі бачити зброю. За його словами, в квартирі досі зберігаються кілька "стволів", які належать його батькові.

Сусід Бекмансурових стверджує, що зброя, з якою Тимур прийшов розстрілювати людей до вищого навчального закладу, коштувала 38 тисяч рублів, і дали йому ці гроші безпосередньо батьки. Також, як він стверджує, на гроші батьків Тимур навчався стрільбі.

"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати її", — додав співрозмовник.

У той же час, як повідомляє видання "Московський комсомолець", перш ніж зайти в університет, Бекмансуров 20 вересня спочатку влаштував стрілянину по автомобілях, які стояли поруч із ВУЗом. Заявив про це, зокрема, один із таксистів, який в той день перебував неподалік.

"Я виконував замовлення, підвозив дівчину. На перехресті вулиць Сергія Данщина і Генкеля пасажирка попросила зупинитися і вийшла, а я продовжив рух, звернувши на вулицю Генкеля. Я проїхав буквально 15-20 метрів, коли мені назустріч з-за припаркованих авто вийшов чоловік у усьому чорному. <...> Він направив її в мою сторону і вистрілив. <...> Я вирішив не зупинятися. У дзеркалі заднього виду я бачив, що за мною їде інша машина з пошкодженим лобовим склом", — розповів 32-річний водій однієї з міських служб таксі.

Всього в результаті стрілянини в установі загинули вісім чоловік, десятки отримали поранення.

Фокус раніше писав про те, що сам "стрілець", незважаючи на те, що його поранив співробітник ДПС, вижив. Зараз його прооперували, і його охороняють 20 силовиків.

Також повідомлялося, що силовики допитали таксиста, який підвозив Тимура Бекмансурова 20 вересня. За словами чоловіка, стрілок, який влаштував теракт у Пермі, був у балаклаві, і відмовився класти сумку, в якій була зброя, в багажник.