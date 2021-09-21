Отец Бекмансурова, расстрелявшего университет в Перми, был наемником на Донбассе, – СМИ

Соседи "стрелка" рассказали журналистам, что его отец начал зарабатывать войной еще во время кампании РФ в Чечне, и с тех пор воевал во многих горячих точках.

Отец Тимура Бекмансурова, расстрелявшего людей в Пермском государственном университете, является военным наемником, причем он также принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом пишет российское издание Znak со ссылкой на неназванного соседа семьи "стрелка".

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По словам мужчины, с которым удалось пообщаться журналистам, отец Тимура не живет с семьей, а проживает "где-то в Удмуртии".

"Знаю, что на жизнь [отец] зарабатывает войной. Еще с чеченской [войны] наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", — утверждает собеседник СМИ.

Мужчина рассказывает, что с самого детства "стрелок" мог воочию видеть оружие. По его словам, в квартире до сих пор хранятся несколько "стволов", которые принадлежат его отцу.

Сосед Бекмансуровых утверждает, что оружие, с которым Тимур пришел расстреливать людей в высшее учебное заведение, стоило 38 тысяч рублей, и предоставили ему эти деньги непосредственно родители. Также, как он утверждает, на деньги родителей Тимур обучаося стрельбе.

"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", — добавил собеседник.

В то же время, как сообщает издание "Московский комсомолец", прежде чем зайти в университет, Бекмансуров 20 сентября сначала устроил стрельбу по стоявшим рядом с ВУЗом автомобилям. Заявил об этом, в частности, один из таксистов, который в тот день находился неподалеку.

"Я выполнял заказ, подвозил девушку. На перекрестке улиц Сергея Данщина и Генкеля пассажирка попросила остановиться и вышла, а я продолжил движение, свернув на улицу Генкеля. Я проехал буквально 15-20 метров, когда мне навстречу из-за припаркованных авто вышел человек во всем черном. <…> Он направил его в мою сторону и выстрелил. <…> Я решил не останавливаться. В зеркала заднего вида я видел, что за мной едет другая машина с поврежденным лобовым стеклом", — рассказал 32-летний водитель одной из городских служб такси.

Всего в результате стрельбы в учреждении погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Фокус ранее писал о том, что сам "стрелок", несмотря на то, что его ранил сотрудник ДПС, выжил. Сейчас его прооперировали, и его охраняют 20 силовиков.

Также сообщалось, что силовики допросили таксиста, который подвозил Тимура Бекмансурова 20 сентября. По словам мужчины, стрелок, устроивший теракт в Перми, был в балаклаве, и отказался класть сумку, в которой было оружие, в багажник.