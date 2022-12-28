Суд у РФ засудив "пермського стрільця" Бекмансурова до довічного за вбивства у ЗВО

Суд визнав Тимура Бекмансурова винним у загибелі шести осіб. У своєму останньому слові стрілець заявив, що кається, і просив не призначати йому вищу міру запобіжного заходу.

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Пермський крайовий суд РФ засудив Тимура Бекмансурова до довічного терміну тюремного за масове вбивство, яке той скоїв 20 вересня 2021 року. Про це в середу, 28 грудня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

За даними журналістів, суд визнав Бекмансурова винним у вбивстві шести осіб, замахах на вбивство, у посяганні на життя співробітника поліції та трьох випадках пошкодження майна. Розгляд тривав упродовж чотирьох місяців — засудити Бекмансурова до довічного просили прокурор, а також родичі загиблих і постраждалі.

Підсудний повністю визнав провину, але просив не призначати максимальне покарання, посилаючись на інвалідність (третю групу), позитивні характеристики з місця проживання та навчання, а також активну співпрацю зі слідством. Крім того, Бекмансуров заявив, що кається у скоєному, і пообіцяв відшкодовувати збитки жертвам у розмірі понад 18 млн рублів (близько 9 млн грн) зі своєї пенсії з інвалідності.

Нагадаємо, вранці 20 вересня 2021 року студент Пермського університету Тимур Бекмансуров застрелив із рушниці шестеро людей і покалічив ще понад 40. Його затримав поліцейський, підстреливши з табельного пістолета. У лікарні стрілку ампутували частину лівої ноги.

За даними ЗМІ, батько стрільця воював на Донбасі як найманець.