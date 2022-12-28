В Сенегале мужчина собирается высадить 5 миллионов деревьев (фото)

Местные жители под руководством Адама Дьеме уже высадили в грунт более 142 тысяч саженцев пальм, лимонных деревьев и тамариндов.

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Житель Казаманса (Сенегал, Западная Африка) Адама Дьеме поставил перед собой задачу высаживать по миллиону деревьев в год на протяжении пяти лет. Об этом сообщает ВВС.

Мужчина задумался об озеленении своей малой родины, когда в 2020 году вернулся в Казаманс после нескольких лет, проведенных в Европе.

48-летний мужчина был потрясен тем, что в деревнях, где в его юности росли сотни гигантских деревьев, теперь их осталось лишь несколько.

Для воплощения своей идеи в жизнь Дьеме начал собирать деньги. Сам он вложил в проект 5 тыс. долларов. Но для реализации его масштабного проекта озеленения Сенегала денег нужно значительно больше.

К посадке саженцев Дьеме привлек женщин из местных деревень. Он объединил свою страсть к посадке деревьев, помогая женщинам получить навыки, чтобы стать мелкими фермерами и продавать свою продукцию на местных рынках.

Сейчас проект сенегальца известен как "Наши деревья". Под его руководством местные жители уже высадили более 142 тысяч саженцев, которые прижились. Среди них — пальмы, лимонные деревья и тамаринды.

[ + – ] Адама Дьеме "загорелся" идеей высадить миллионы деревьев после поездки в Европу Фото: ВВС

Напомним, в 2022 году ученые подсчитали, что с лица Земли исчезнут около тысячи видов деревьев. От массовой потери лесов пострадают не только местные экосистемы, но и наши средства к существованию, включая экономику и продукты питания.

Фокус также писал, что в мае 2022 года в Чили обнаружили самое старое дерево в мире. Чилийский ученый изучил древний кипарис и подсчитал, что ему может быть до 5484 лет. Дерево может быть старше нынешнего рекордсмена на 600 лет.