У Сенегалі чоловік збирається висадити 5 мільйонів дерев (фото)

Місцеві жителі під керівництвом Адама Дьєме вже висадили у ґрунт понад 142 тисячі саджанців пальм, лимонних дерев і тамариндів.

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Житель Казамансу (Сенегал, Західна Африка) Адама Дьєме поставив собі завдання висаджувати по мільйону дерев на рік протягом п'яти років. Про це повідомляє ВВС.

Чоловік задумався про озеленення своєї малої батьківщини, коли у 2020 році повернувся до Казамансу після кількох років, проведених у Європі.

48-річний чоловік був вражений тим, що в селах, де в його юності росли сотні гігантських дерев, тепер їх лишилося лише кілька.

Для втілення своєї ідеї у життя Дьеме почав збирати гроші. Сам він вклав у проєкт 5 тис. доларів. Але для реалізації його масштабного проєкту озеленення Сенегалу грошей потрібно значно більше.

До висадження саджанців Дьеме залучив жінок із місцевих сіл. Він об'єднав свою пристрасть до посадки дерев, допомагаючи жінкам отримати навички стати дрібними фермерами і продавати свою продукцію на місцевих ринках.

Наразі проєкт сенегальця відомий як "Наші дерева". Під його керівництвом місцеві жителі вже висадили понад 142 тисячі саджанців, які прижилися. Серед них — пальми, лимонні дерева та тамаринди.

[ + – ] Адама Дьєме "загорівся" ідеєю висадити мільйони дерев після поїздки в Європу Фото: ВВС

Нагадаємо, в 2022 році вчені підрахували, що з лиця Землі зникнуть майже тисяча видів дерев. Від масової втрати лісів постраждають не лише місцеві екосистеми, а й наші засоби для існування, враховуючи економіку та продукти харчування.

Фокус також писав, що у травні 2022 року в Чилі виявили найстаріше дерево у світі. Чилійський учений вивчив стародавній кипарис і підрахував, що йому може бути до 5484 років. Дерево може бути старшим за нинішнього рекордсмена на 600 років.