"Непреднамеренная ошибка": в МВД Украины высказались о взрыве в управлении полиции Польши

Министры внутренних дел Украины и Польши провели встречу, на которой присутствовал пострадавший от взрыва начальник полиции Польши Ярослав Шимчик.

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В среду, 28 декабря глава МВД Украины и Польши Денис Монастырский и Мариуш Каминский встретились в Варшаве. Министры обсудили происшествие в Главном управлении полиции Польши, связанное гранатометом, подаренным главкому Ярославу Шимчику украинской стороной, пишет PAP.

Руководитель польской полиции, получивший ранение при взрыве, присутствовал на встрече глав МВД. По словам Дениса Монастырского, Шимчик является "большим другом" Украины, несправедливо пострадавшим в данной ситуации.

Министр внутренних дел Украины подтвердил, что гранатомет действительно был подарен начальнику полиции Польши его украинскими коллегами. Политик также отметил, что Украина высоко ценит поддержку польских партнеров.

"Это было символическое проявление признательности во время последнего визита главкома полиции генерала Шимчика в Киев, когда ему был вручен подарок, не имевший боевого значения, однако имевший отношение к вооруженной агрессии Росси против Украины", — прокомментировал ситуацию Монастырский.

Глава МВД Украины также упомянул о том, что Киев быстро подключился к расследованию инцидента. Кроме того, заместитель руководителя ГСЧС, вручивший генералу Шимчику взрывоопасный подарок, был отстранен от должности.

"Украинская сторона повторно выражает сожаление по поводу непреднамеренной ошибки, которая привела к инциденту в штаб-квартире полиции", — заявил Денис Монастырский.

В публикации также говорится, что во время встречи оба министра подчеркнули важность сотрудничества Украины и Польши в противостоянии агрессивным действиям Российской Федерации.

Напомним, что взрыв в главном управлении полиции Польши прогремел 15 декабря в помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции Ярослава Шимчика. Причиной инцидента стала детонация гранатомета, подаренного польскому генералу во время его рабочего визита в Украину 11-12 декабря.

Фокус также сообщал о том, что по неофициальным данным польских журналистов, речь идет о гранатомете RGW-90. Согласно данным СМИ, Ярослав Шимчик мог случайно совершить выстрел, не догадываясь о том, что оружие заряжено. Взирая на то, что начальник полиции получил ранение, прокуратура признала его потерпевшим по данному делу.