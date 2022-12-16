"Не знал, что оно заряжено": польские СМИ выяснили, кто спровоцировал взрыв в управлении полиции

По мнению представителя польских спецслужб Станислава Жарина, российская пропаганда будет использовать данный инцидент для обесценивания польской системы безопасности.

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По неофициальным данным польских журналистов, взрыв в Главном управлении полиции Варшавы произошел из-за неосторожного обращения с гранатометом RGW-90. Источники, связанные со спецслужбами, заявили, что выстрел из подаренного украинским коллегами оружия мог совершить командующий полицией Ярослав Шимчик, пишет Komputer Swiat.

В издании утверждают, что выстрел в пол произошел в кабинете Шимчика, в результате чего этажом ниже обвалился потолок. По данным журналистов, полицейский не ожидал, что гранатомет может быть заряжен.

"Офицеры должны были посмотреть на это оружие. Наши информаторы утверждают, что в какой-то момент Шимчик сам взял гранатомет в руку и направил его на дверь социальной комнаты в своем кабинете. Все указывает на то, что он случайно выстрелил из ружья", — сообщают в источнике.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский встал на защиту Ярослава Шимчика, заявив, что гранатомет был "официальным подарком" от украинских коллег, однако начальник полиции не был проинформирован о том, что он окажется "не таким, как сказали хозяева".

По словам Каминского, обстоятельства прошествия выясняются с украинской стороной. Он также упомянул о том, что прокуратура признала командира Шимчика потерпевшим по данному делу.

Напомним, что взрыв в офисе польской полиции произошел в четверг, 15 декабря. Повреждения здания Главного управления полиции охватывают три этажа. В результате инцидента начальник полиции Ярослав Шимчик получил легкие ранения и был госпитализирован.

Издание Super Express со ссылкой на радио RMF FM сообщило, что генерал Шимчик уже выписан из больницы и в скором времени предстанет перед прокуратурой. За непреднамеренное возникновение взрыва, угрожающего жизни многих людей в польском законодательстве предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин не исключает, что взрыв в отделении полиции в Варшаве будет использован российской пропагандой. Жарин уверен, что в Кремле хотят обвинить в произошедшем Украину, а также попытаются обесценить польское государство и его спецслужбы.

Ранее Фокус также писал о том, что Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Предыдущее голосование по этому вопросу было провалено из-за несогласия оппозиции с поправками о катастрофе рейса 101 ВВС Польши в Смоленске.

Еще мы сообщали о том, что вопрос о размещении на территории Польши американских систем Patriot вызвал политическое и дипломатическое напряжение между странами НАТО. Дискуссия разгорелась на фоне трагедии в польском городе Пшеводув, где от падения ракеты погибли два человека.