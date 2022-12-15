В главном управлении полиции Польши прогремел взрыв: сдетонировал подарок из Украины

Взорвался подарок, полученный главой польской полиции во время визита в Украину. Его подарил один из руководителей украинских служб, заявили в МВД Польши.

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В офисе польской полиции в Варшаве прогремел взрыв — сдетонировал один из подарков, полученных главой ведомства во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.

По данным ведомства, взрыв прогремел в 07:50 (08:50) по местному времени в помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции.

"(Взорвался) один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита в Украину на 11-12 декабря, где он встретился с руководителями украинской Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Подарок был от одного из руководителей украинских служб", — говорится в сообщении.

В результате взрыва глава польской полиции получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили в МВД. Также легкие ранения получил еще один сотрудник полиции, однако госпитализация ему не потребовалась.

Варшава уже запросила у Киева разъяснения касательно инцидента, говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря посольствам и консульствам Украины в 6 странах пришли окровавленные посылки, в которых оказались глаза животных. Кулеба рассказал, такая кампания террора направлена на то, чтобы сеять страх и запугивать украинских дипломатов.

Также мы писали, что 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Как оказалось, взорвалась посылка, которую туда отправил неизвестный. Позже стало известно, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу.