У головному управлінні поліції Польщі пролунав вибух: здетонував подарунок з України

Вибухнув подарунок, отриманий головою польської поліції під час візиту в Україну. Його подарував один із керівників українських служб, заявили в МВС Польщі.

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В офісі польської поліції у Варшаві пролунав вибух — здетонував один із подарунків, отриманих головою відомства під час робочого візиту до України 11-12 грудня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Польщі.

За даними відомства, вибух пролунав о 07:50 (08:50) за місцевим часом у приміщенні, що примикає до кабінету головного комітету поліції.

"(Вибухнув) один із подарунків, отриманих комендантом під час робочого візиту в Україну на 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подарунок був від одного з керівників українських служб", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху голова польської поліції отримав легкі поранення і відучора перебуває у лікарні під наглядом лікарів, повідомили в МВС. Також легкі поранення отримав ще один співробітник поліції, проте госпіталізація йому не знадобилася.

Варшава вже запросила в Києва роз'яснення щодо інциденту, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня посольствам і консульствам України у 6 країнах прийшли закривавлені посилки, в яких опинилися очі тварин. Кулеба розповів, що така кампанія терору спрямована на те, щоб сіяти страх і залякувати українських дипломатів.

Також ми писали, що 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух. З'ясувалося, що вибухнула посилка, яку туди відправив невідомий. Пізніше стало відомо, що посилка з вибухівкою призначалася послу.