"Не знав, що він заряджений": польські ЗМІ з'ясували, хто спровокував вибух в управлінні поліції

На думку представника польських спецслужб Станіслава Жаріна, російська пропаганда використовуватиме цей інцидент для знецінення польської системи безпеки.

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За неофіційними даними польських журналістів, вибух у Головному управлінні поліції Варшави стався через необережне поводження з гранатометом RGW-90. Джерела, пов'язані зі спецслужбами, заявили, що постріл із подарованої українським колегами зброї міг здійснити командувач поліції Ярослав Шимчик, пише Komputer Swiat.

У виданні стверджують, що постріл у підлогу стався в кабінеті Шимчика, внаслідок чого поверхом нижче обвалилася стеля. За даними журналістів, поліцейський не очікував, що гранатомет може бути зарядженим.

"Офіцери мали подивитися на цю зброю. Наші інформатори стверджують, що в якийсь момент Шимчик сам взяв гранатомет в руку та направив її на двері соціальної кімнати у своєму кабінеті. Все вказує на те, що він випадково вистрілив із рушниці", — повідомляють у джерелі.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський став на захист Ярослава Шимчика, заявивши, що гранатомет був "офіційним подарунком" від українських колег, проте начальник поліції не був проінформований про те, що він виявиться "не таким, як сказали власники".

За словами Камінського, обставини проходження з'ясовуються з українською стороною. Він також згадав про те, що прокуратура визнала командира Шимчика потерпілим у цій справі.

Нагадаємо, що вибух в офісі польської поліції стався в четвер, 15 грудня. Пошкодження будівлі Головного управління поліції охоплюють три поверхи. Внаслідок інциденту начальник поліції Ярослав Шимчик отримав легкі поранення та був госпіталізований.

Видання Super Express із посиланням на радіо RMF FM повідомило, що генерала Шимчика вже виписали з лікарні, і він незабаром постане перед прокуратурою. За ненавмисне виникнення вибуху, що загрожує життю багатьох людей у польському законодавстві, передбачено позбавлення волі на строк до п'яти років.

Заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін не виключає, що вибух у відділенні поліції у Варшаві буде використано російською пропагандою. Жарін упевнений, що в Кремлі хочуть звинуватити у події Україну, а також спробують знецінити польську державу та її спецслужби.

Раніше Фокус також писав про те, що Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Попереднє голосування щодо цього питання було провалено через незгоду опозиції з поправками про катастрофу рейсу 101 ВПС Польщі у Смоленську.

Ще ми повідомляли про те, що питання про розміщення на території Польщі американських систем Patriot викликало політичну й дипломатичну напругу між країнами НАТО. Дискусія спалахнула на тлі трагедії в польському місті Пшеводув, де від падіння ракети загинули двоє людей.