Розкол у НАТО: Польща та ФРН посварилися через постачання Україні систем Patriot, — ЗМІ

Експерти зазначають, що пропозиція польської сторони розмістити в Україні системи Patriot виглядає цинічною, оскільки Берлін не бажає розміщувати своїх військових, які обслуговують ЗРК, на українській території. Зрештою токсичність відносин між країнами НАТО вигідна Москві.

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Питання про розміщення на території Польщі американських систем протиракетної оборони (ПРО) Patriot викликало політичну та дипломатичну напругу між країнами-членами НАТО. Після трагедії у польському місті Пшеводув, де від падіння ракети загинули двоє людей, між Німеччиною і Польщею двосторонні відносини набули токсичного характеру, оскільки Варшава запропонувала розмістити дві німецькі батареї Patriot в Україні. Про те, що непорозуміння виникли між країнами Альянсу на цьому ґрунті, йдеться в матеріалі The New York Times.

Автори публікації вважають, що в міру того, як війна Росії в Україні набирає обертів, між Німеччиною і Польщею як членами Європейського союзу та НАТО виникають розбіжності. Після інциденту у Пшеводуві німецька сторона запропонувала захистити повітряний простір Польщі та розмістити на її території ефективні системи протиракетної оборони Patriot. Варшава спочатку погодилася, але потім польські політики заговорили про те, що доцільніше розмістити такі системи в Україні.

Однак у Берліні після такої відповіді заявили, що рішення щодо розміщення систем Patriot в Україні має бути ухвалене всім блоком НАТО, оскільки керувати ЗРК мали б німецькі солдати, що означало розміщення військ НАТО на території України.

Що кажуть експерти про пропозицію Качинського

Пропозицію лідера керівної партії Ярослава Качинського щодо розміщення в Україні німецьких ЗРК деякі експерти на цьому фоні називають цинічною. Зокрема директор Європейської ради з міжнародних відносин Петро Бурас зазначив, що Качинський знав про те, як в Альянсі ставляться до ідеї розміщення Patriot в Україні, проте все ж таки виступив із такою пропозицією, усвідомлюючи те, що Берлін не надішле своїх військових в Україну.

Також є думка, що пропозиція Качинського була суто політичною, оскільки у Польщі триває виборча кампанія, і підтримка партії, яка постійно виступала з критикою на адресу Німеччини, падає.

Водночас, позиція польського політика зрештою може зашкодити єдності Альянсу. За словами представника фонду Маршалла пана Барановського, токсичність відносин Берліна та Варшави може торкнутися інтересів інших країн.

"Для провідного політика Польщі та голови керівної коаліції заява про те, що він не довіряє Німеччині як союзнику, була шоковою. За неправильного підходу це може зашкодити єдності альянсу, не обмежуючись двома країнами — я ніколи не бачив, щоб безпека знаходилася в такій токсичній оболонці", — підкреслив Барановський.

Директорка Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні Яна Пульєрін, коментуючи ситуацію, зазначила, що в нинішній суперечці обидві сторони припустилися помилок, що на руку Москві. За її словами, відносини погіршувалися протягом багатьох років, але зараз вони досягли свого піку та завдають реальної шкоди.

"Між сходом і заходом Європи, старою Європою і новою Європою виникає прірва, і це вигідно лише Володимиру Путіну", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини 7 грудня заявило, що Берлін і Варшава досягли угоди про розміщення систем протиракетної оборони Patriot на території Польщі.