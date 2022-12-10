Раскол в НАТО: Польша и ФРГ повздорили из-за поставок Украине систем Patriot, — СМИ

Эксперты отмечают, что предложение польской стороны разместить в Украине системы Patriot выглядит циничным, поскольку Берлин не желает размещать своих военных, обслуживающих ЗРК, на украинской территории. В итоге токсичность отношений между странами НАТО выгодно Москве.

Related video

Вопрос о размещении на территории Польши американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot вызвал политическое и дипломатическое напряжение между странами-членами НАТО. После трагедии в польском городе Пшеводув, где от падения ракеты погибли два человека, между Германией и Польшей двусторонние отношения приобрели токсичный характер, поскольку Варшава предложила разместить две немецкие батареи Patriot в Украине. О том какие недоразумения возникли между странами Альянса на этой почве говорится в материале The New York Times.

Авторы публикации полагают, что по мере того, как война России в Украине набирает обороты, между Германией и Польшей, как членами Европейского союза и НАТО, возникают разногласия. После инцидента в Пшеводуве, немецкая сторона предложила защитить воздушное пространство Польши и разместить на ее территории эффективные системы противоракетной обороны Patriot. Варшава сначала согласилась, но затем польские политики заговорили о том, что более целесообразно разместить такие системы в Украине.

Однако в Берлине после такого ответа заявили, что решение на размещении систем Patriot в Украине должно быть принято всем блоком НАТО, поскольку управлять ЗРК должны были бы немецкие солдаты, что означало размещение войск НАТО на территории Украины.

Что говорят эксперты о предложении Качиньского

Предложение лидера правящей партии Ярослава Качиньского о размещении в Украине немецких ЗРК некоторые эксперты на этом фоне называют циничным. В частности директор Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас отметил, что Качинский знал о том, как в Альянсе относятся к идее размещения Patriot в Украине, тем не менее все же выступил с таким предложением, осознавая то, что Берлин не пошлет своих военных в Украину.

Также есть мнение, что предложение Качиньского было сугубо политическим, поскольку в Польше идет избирательная кампания, и поддержка партии, которая постоянно выступала с критикой в адрес Германии, падает.

Вместе с тем позиция польского политика в итоге может навредить единству Альянса. По словам представителя фонда Маршалла господина Барановского, токсичность отношений Берлина и Варшавы может затронуть интересы и других стран.

"Для ведущего политика Польши и главы правящей коалиции заявление о том, что он не доверяет Германии как союзнику, было шокирующим. При неправильном подходе это может повредить единству альянса, не ограничиваясь двумя странами — я никогда не видел, чтобы безопасность находилась в такой токсичной оболочке", — подчеркнул Барановский.

Директор Европейского совета по международным отношениям в Берлине Яна Пульерин, комментируя ситуацию, отметила, что в нынешнем споре обе стороны допустили ошибки, что на руку Москве. По ее словам, отношения ухудшались на протяжении многих лет, но сейчас они достигли своего пика и наносят реальный ущерб.

"Между востоком и западом Европы, старой Европой и новой Европой возникает пропасть, и это выгодно только Владимиру Путину", — подытожила она.

Напомним, Министерство обороны Германии 7 декабря заявило, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем противоракетной обороны Patriot на территории Польши .