"Ненавмисна помилка": в МВС України висловилися про вибух в управлінні поліції Польщі

Міністри внутрішніх справ України та Польщі провели зустріч, на якій був присутній начальник поліції Польщі Ярослав Шимчик, котрий постраждав від вибуху.

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У середу, 28 грудня, глава МВС України та Польщі Денис Монастирський та Маріуш Камінський зустрілися у Варшаві. Міністри обговорили подію у Головному управлінні поліції Польщі, пов'язану гранатометом, подарованим головному Ярославу Шимчику українською стороною, пише PAP.

Керівник польської поліції, який отримав поранення під час вибуху, був присутнім на зустрічі глав МВС. За словами Дениса Монастирського, Шимчик є "великим другом" України, який несправедливо постраждав у цій ситуації.

Міністр внутрішніх справ України підтвердив, що гранатомет справді подарували начальнику поліції Польщі його українські колеги. Політик також наголосив, що Україна високо цінує підтримку польських партнерів.

"Це був символічний прояв вдячності під час останнього візиту головкома поліції генерала Шимчика до Києва, коли йому було вручено подарунок, який не мав бойового значення, проте мав стосунок до збройної агресії Росії проти України", — прокоментував ситуацію Монастирський.

Глава МВС України також згадав про те, що Київ швидко підключився до розслідування інциденту. Крім того, заступника керівника ДСНС, який вручив генералу Шимчику вибухонебезпечний подарунок, було усунуто з посади.

"Українська сторона ще раз шкодує про ненавмисну помилку, яка призвела до інциденту в штаб-квартирі поліції", — заявив Денис Монастирський.

У публікації також йдеться, що під час зустрічі обидва міністри наголосили на важливості співпраці України та Польщі в протистоянні агресивним діям Російської Федерації.

Нагадаємо, що вибух у головному управлінні поліції Польщі пролунав 15 грудня у приміщенні, що примикає до кабінету головкома поліції Ярослава Шимчика. Причиною інциденту стала детонація гранатомета, подарованого польському генералу під час його робочого візиту в Україну 11-12 грудня.

Фокус також повідомляв про те, що, за неофіційними даними польських журналістів, йдеться про гранатомет RGW-90. За даними ЗМІ, Ярослав Шимчик міг випадково здійснити постріл, не здогадуючись про те, що зброя заряджена. Попри те, що начальник поліції отримав поранення, прокуратура визнала його потерпілим у цій справі.