Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, — премьер-министр Мелони

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила свою поддержку Украине и сообщила, что собралась посетить Киев до конца февраля 2023 года, чтобы реализовать некоторые инициативы.

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в четверг, 29 декабря, в ходе обсуждения итогов 2022 года заявила о готовности ее страны выступить гарантом мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает газета Fanpage.

"Есть трудности с гарантией мирного процесса в последствии, поэтому я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова содействовать этому процессу", — сказала Мелони на пресс-конференции журналистам.

Премьер-министр Италии также заявила о намерении посетить Киев до конца февраля 2023 года.

"Поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля, год после начала полномасштабной войны в Украине, — это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы", — добавила Мелони.

При этом Джорджия Мелони заявила, что нет никаких особых признаков того, что Россия хочет мира в Украине. По словам премьера, твердая поддержка Украины является ключевым условием для поддержания баланса сил на поле боя и, следовательно, для создания условий для мира.

28 декабря сообщалось, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что РФ готовит тактический ядерный удар по Украине.

Напомним, 14 декабря в СМИ писали, что Украина получит от Франции и Италии системы ПВО Mamba. Последние препятствия для передачи устранены.