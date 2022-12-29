В России загорелся пассажирский самолет после взрыва павербанка (видео)

Пассажиров эвакуировали с борта с помощью надувных трапов и отправили обратно в аэропорт. После этого персонал авиакомпании зачем-то начал паковать весь багаж в отдельные пакеты.

Related video

В одном из самолетов "Уральских авиалиний" начался пожар после того, как у пассажира взорвался павербанк. Пилоты воздушного судна были вынуждены остановить взлет и эвакуировать пассажиров с помощью надувного трапа. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел на самолете, который следовал рейсом Москва-Калининград. Пилоты судна готовились к вылету, однако в этот момент у одного из пассажиров взорвался павербанк. Мужчина бросил загоревшийся предмет на пол, из-за чего загорелась рядом ткань, что вызвало задымление в салоне. После этого полет был приостановлен, а пожар потушили огнетушителями за считанные минуты.

"Всех спустили на землю по надувному трапу и отправили обратно в "Домодедово". В зоне вылета торжественно наградили бутылкой воды. Пострадавших нет", — пишет канал Mash.

Позже стало известно, что пассажиры чуть не сгоревшего самолета сидят в ожидании следующего рейса. Сначала им сообщили, что рейс переносится на 21:30, но затем на табло появилось новое время — 22:15. Тем временем пока люди дожидаются посадки, персонал авиакомпании зачем-то пакует весь багаж в отдельные пакеты.

Напомним, в Краснодарском крае России 25 декабря произошел крупный пожар. По информации росСМИ, пожар возник в торговом центре под названием "Вега", площадь возгорания составила около 1000 кв. метров.

В Ростовской области РФ 27 декабря полностью сгорел двухэтажный корпус 150-й мотострелковой дивизии. По данным журналистов, огонь быстро охватил всю двухэтажную постройку, а местные жители рассказали, что черный дым окутал весь поселок Персиановский.