У Росії спалахнув пасажирський літак після вибуху павербанку (відео)

Пасажирів евакуювали з борту за допомогою надувних трапів та відправили назад до аеропорту. Після цього персонал авіакомпанії чомусь почав пакувати весь багаж в окремі пакети.

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В одному з літаків "Уральських авіаліній" почалася пожежа після того, як у пасажира вибухнув павербанк. Пілоти повітряного судна були змушені зупинити зліт та евакуювати пасажирів за допомогою надувного трапу. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Інцидент стався з літаком, який слідував рейсом Москва-Калінінград. Пілоти судна готувалися до вильоту, проте в цей момент в одного з пасажирів вибухнув павербанк. Чоловік кинув предмет, що загорівся на підлогу, через що загорілася поруч тканина, що викликало задимлення в салоні. Після цього політ було припинено, а пожежу загасили вогнегасниками за лічені хвилини.

"Всіх спустили на землю по надувному трапу і відправили назад у "Домодєдово". У зоні вильоту урочисто нагородили пляшкою води. Постраждалих немає", — пише канал Mash.

Пізніше стало відомо, що пасажири літака, що ледь не згорів, сидять в очікуванні наступного рейсу. Спочатку їм повідомили, що рейс переноситься на 21.30, але потім на табло з'явився новий час — 22.15. Тим часом поки люди чекають на посадку, персонал авіакомпанії чомусь пакує весь багаж в окремі пакети.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії 25 грудня сталася велика пожежа. За інформацією росЗМІ, пожежа виникла в торговому центрі під назвою "Вега", площа займання становила близько 1000 кв. метрів.

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