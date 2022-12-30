Похвалила Зеленского: в России 69-летнюю пенсионерку обвинили в "дискредитации" армии

По словам российских журналистов, пожилая женщина назвала президента Украины "умным и красивым", а украинский народ "молодцами".

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В Российской Федерации составили протокол о дискредитации российской армии на 69-летнюю пенсионерку Ольгу Слегину из Кабардино-Балкарии, пребывавшую на оздоровлении в санатории. На нее донес персонал лечебного учреждения, пишет Telegram-канал ОВД-Инфо.

"Во время разговора Слегина заявила, что украинцы молодцы — защищают свою страну, а президент Украины Владимир Зеленский умный и красивый человек", — говорится в сообщении.

Донос на женщину написали две официантки вместе с бывшим сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний на пенсии, отдыхавшим в то время в санатории.

По данным журналистов, в протоколе о дискредитации российской армии были указаны слова, которые Ольга Слегина не произносила. К примеру, пенсионерке приписывают высказывание о том, что Владимир Зеленский скоро захватит РФ, и тогда "всем станет плохо".

Спустя несколько дней в санаторий явились представители силовых структур и забрали Слегину в отделение полиции. Женщине угрожали арестом и требовали предоставить содержимое телефона.

Российские СМИ также пишут, что один из начальников полиции выяснял у женщины откуда она родом и нет ли среди ее родственников украинцев. По окончанию допроса ее доставили в Нальчикский городской суд. Когда оказалось, что судьи нет на рабочем месте, обвиняемую отпустили.

В четверг 29 декабря пенсионерке сообщили по телефону, что на следующий день она должна явится на судебное заседание. 30 декабря в санаторий прибыли полицейские и еще раз оповестили ее о необходимости явиться в суд.

Ольга Слегина отказалась посещать заседание, сославшись на плохое состояние здоровья. Она также упомянула о том, что ее муж ранее работал медиком в структурах ФСИН.

Напомним, что в Крыму троих мужчин арестовали за исполнение украинских песен в общественных местах. Крымчан обвинили в "дискредитации ВС РФ" и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики.

Фокус также писал о том, что в Казани местную жительницу признали виновной в "дискредитации российской армии" за демонстрацию плаката с надписью "я люблю своего папу". Суд оштрафовал россиянку на 30 тысяч рублей.