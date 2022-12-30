Похвалила Зеленського: у Росії 69-річну пенсіонерку звинуватили у "дискредитації" армії

За словами російських журналістів, жінка похилого віку назвала президента України "розумним і красивим", а український народ "молодцями".

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У Російській Федерації склали протокол про дискредитацію російської армії на 69-річну пенсіонерку Ольгу Слегіну з Кабардино-Балкарії, яка перебувала на оздоровленні у санаторії. На неї доніс персонал лікувального закладу, пише Telegram-канал ОВС-Інфо.

"Під час розмови Слегіна заявила, що українці молодці — захищають свою країну, а президент України Володимир Зеленський розумна і красива людина", — йдеться в повідомленні.

Донос на жінку написали дві офіціантки разом із колишнім співробітником Федеральної служби виконання покарань на пенсії, який на той час відпочивав у санаторії.

За даними журналістів, у протоколі про дискредитацію російської армії було зазначено слова, які Ольга Слегіна не вимовляла. Наприклад, пенсіонерці приписують висловлювання про те, що Володимир Зеленський скоро захопить РФ, і тоді "усім стане погано".

За кілька днів до санаторію з'явилися представники силових структур і забрали Слегіну у відділення поліції. Жінці погрожували арештом та вимагали надати вміст телефону.

Російські ЗМІ також пишуть, що один із начальників поліції з'ясовував у жінки, звідки вона родом і чи немає серед її родичів українців. Після закінчення допиту її доправили до Нальчикського міського суду. Коли виявилось, що судді немає на робочому місці, обвинувачену відпустили.

У четвер 29 грудня пенсіонерці повідомили телефоном, що наступного дня вона має з'явитися на судове засідання. 30 грудня до санаторію прибули поліцейські та ще раз сповістили її про необхідність з'явитися до суду.

Ольга Слегіна відмовилася відвідувати засідання, пославшись на поганий стан здоров'я. Вона також згадала, що її чоловік раніше працював медиком у структурах ФСВП.

Нагадаємо, що у Криму трьох чоловіків заарештували за виконання українських пісень у громадських місцях. Кримчан звинуватили в "дискредитації ЗС РФ" та публічній демонстрації нацистської атрибутики чи символіки.

Фокус також писав про те, що в Казані місцеву мешканку визнали винною у "дискредитації російської армії" за демонстрацію плакату з написом "я люблю свого тата". Суд оштрафував росіянку на 30 тисяч рублів.