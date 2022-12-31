"Нет лыжам без снега": на курорте во Франции эко-активисты громят снежные пушки (фото)

Владельцы горнолыжного курорта жалуются, что их оборудованию был нанесен ущерб на 2 600 фунтов стерлингов. Они отметили, что "лыжные побоища" во Франции в последнее время участились.

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Во Франции на горнолыжном курорте Ле Же климатические активисты повредили снежные пушки и несколько снегоуборочных машин в попытке остановить "расточительную забаву богатых людей" во имя экономии энергии. Нанесенный оборудованию ущерб составляет 2 600 фунтов стерлингов, сообщает британская The Telegraph.

Журналисты отмечают, что активисты не ограничились только погромом дорогостоящего оборудования — на одной из снежных пушек они баллончиком написали "Нет лыжам без снега".

В публикации приводятся слова директора по маркетингу компании SaGets Бенджамина Мунье, который пожаловался на эко-активистов, что они основательно повредили важное для них оборудование.

"Мы делаем все возможное, чтобы наилучшим образом разместить многочисленных туристов в этот период, который также затруднен из-за отсутствия снега. Нам грустно видеть подобное в разгар праздников", — сказал Мунье.

Президент Национальной ассоциации мэров горных курортов Жан-Люк Бош рассказал журналистам, что так называемые "лыжные побоища" во Франции в последнее время участились. И это на фоне того, что горнолыжные курорты пытаются сохранить свой бизнес на фоне с меняющимися климатическими условиями. По его словам, курорт обеспечивает рабочими местами в регионе почти 400 000 человек. Однако со стороны климатических активистов существует полное непонимание сложившейся экономической модели, отметил Бош.

"Все стало сложнее, нам приходится иметь дело с экстремальными движениями", — заявил чиновник.

Между тем ученые и эко-активисты, выступающие против изменения климата предупреждают о том, что в будущем экстремальные погодные условия все чаще будут становиться нормой. Согласно прогнозам, они станут новой нормой, и если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то люди столкнуться с ужасающими последствиями.

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