"Немає лиж без снігу": на курорті у Франції екоактивісти нищать снігові гармати (фото)

Власники гірськолижного курорту скаржаться, що їхньому устаткуванню завдали збитків на 2600 фунтів стерлінгів. Вони наголосили, що "лижні побоїща" у Франції останнім часом почастішали.

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У Франції на гірськолижному курорті Ле Же кліматичні активісти пошкодили снігові гармати та кілька снігоприбиральних машин у спробі зупинити "розважальну забаву багатих людей" в ім'я економії енергії. Завдані обладнанню збитки становлять 2 600 фунтів стерлінгів, повідомляє британська The Telegraph.

Журналісти зазначають, що активісти не обмежилися лише погромом дорогого обладнання — на одній зі снігових гармат вони балончиком написали "Ні лиж без снігу".

У публікації наводяться слова директора з маркетингу компанії SaGets Бенджаміна Муньє, який поскаржився на екоактивістів, що вони значно пошкодили важливе для них обладнання.

"Ми робимо все можливе, щоб найкраще розмістити численних туристів у цей період, який також утруднений через відсутність снігу. Нам сумно бачити подібне у розпал свят", — сказав Муньє.

Президент Національної асоціації мерів гірських курортів Жан-Люк Бош розповів журналістам, що так звані "лижні побоїща" у Франції останнім часом почастішали. І це на тлі того, що гірськолижні курорти намагаються зберегти свій бізнес на тлі зі змінними кліматичними умовами. За його словами, курорт забезпечує робочими місцями у регіоні майже 400 000 осіб. Однак з боку кліматичних активістів існує повне нерозуміння економічної моделі, що склалася, зазначив Бош.

"Все стало складніше, нам доводиться мати справу з екстремальними рухами", — заявив чиновник.

Тим часом вчені та екоактивісти, які виступають проти зміни клімату, попереджають про те, що в майбутньому екстремальні погодні умови все частіше ставатимуть нормою. Згідно з прогнозами, вони стануть новою нормою, і якщо не буде вжито заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, то люди зіткнуться з жахливими наслідками.

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Нагадаємо, представники радикального екологічного руху Scientist Rebellion group мають намір подати до суду на компанію Volkswagen. Як повідомлялося в матеріалі Bild, 19 жовтня у німецькому місті Вольфсбург дев'ять активістів пробралися у павільйон, приклеїли себе до підлоги та оголосили голодування.