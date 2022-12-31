Трагедия в Ватикане: в возрасте 95 лет умер бывший Папа Бенедикт XVI (фото)

Перед кончиной бывшего понтифика, Папа Франциск во время своей еженедельной аудиенции 28 декабря объявил, что Бенедикт XVI очень болен.

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Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), возглавлявший католическую церковь с 2005 года до своей отставки в 2013 году, скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

"С прискорбием сообщаю вам, что почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время", — заявил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Его смерть наступила после того, как Папа Франциск во время своей еженедельной аудиенции 28 декабря объявил, что Бенедикт XVI очень болен.

Краткая биография

Йозеф Алоизиус Ратцингер, родился в Германии в 1927 году. Он был сыном полицейского, вырос в Баварии, а в возрасте 14 лет вступил в молодежную организацию НСДАП Гитлерюгенд, что было обязательным требованием в то время. Во время Второй мировой войны служил в немецкой армии, но в ближе к концу войны дезертировал и некоторое время находился в плену у американских войск.

Свой путь в Католической церкви будущий папа начал в 1951, когда был рукоположен в сан священника кардиналом Михаэлем фон Фаульхабером. В возрасте 31 года Ратцингер преподавал и занимался исследованиями в качестве профессора богословия, а в 1977 он принял сан епископа.

Позже он стал крупной фигурой в Ватикане и, будучи уже кардиналом, служил правой рукой своего предшественника, Папы Иоанна Павла II. С 1981 в течение 24 лет он возглавлял Конгрегацию доктрины веры — ватиканский департамент, который когда-то был известен как Святая инквизиция. Эта должность принесла ему прозвище "Божий ротвейлер", поскольку в Германии служитель Святого престола неоднократно подвергался критике за весьма консервативное отношение к церковно-политическим вопросам. Кроме того кардинал занимал бескомпромиссную позицию по вопросам гомосексуализма и контрацепции.

Скандалы в Ватикане

Когда 19 апреля 2005 года конклав избрал Ратцингера первым немецким Папой Римским почти за 500 лет, католики Германии ликовали. Однако понтификат Бенедикт XVI был омрачен борьбой за власть внутри церкви и скандалом с сексуальными злоупотреблениями со стороны священнослужителей и их сокрытии. И хотя Бенедикт был первым папой, который извинился за сексуальное насилие над детьми со стороны католического духовенства и встретился с жертвами, его критики говорили, что он не смог осознать тяжесть преступлений и масштаб кризиса, который достиг пика через несколько лет после его избрания.

[ + – ] Папа Бенедикт XVI во время богослужения

Помимо потока обвинений, судебных исков и официальных отчетов, касающихся сексуального насилия и соучастия священников в его сокрытии, Ватикан также был потрясен кражей конфиденциальных документов, многие из которых позже появились в разоблачении предполагаемой коррупции.

В октябре 2012 года суд Ватикана признал личного дворецкого папы, Паоло Габриэле, виновным в краже документов. На суде он заявил, что действовал против "зла и коррупции".

Также в 2006 году произошел инцидент в университете Регенсбурга, где понтифик процитировал слова византийского императора Мануила Палеолога о том, что пророк Мухаммед принес миру только злое и бесчеловечное. Этими словами возмутились многие исламские лидеры, поэтому Бенедикт решил извиниться за свои слова, после чего даже помолился муфтием Стамбула в Голубой мечети.

[ + – ] Папа Бенедикт XVI совершил совместную молитву с муфтием Стамбула

Отставка

В феврале 2013 года в возрасте 85 Папа Бенедикт XVI ушел в отставку, тем самым став первым за 600 лет главой католической церкви, добровольно покинувшим пост главы Ватикана. Свой уход папа объяснил тем, что его покидают силы из-за преклонного возраста. По его словам, он попросил Бога помочь ему принять правильное решение.

"И хотя я возвращаюсь к жизни простого молитвенника, я всегда невидимо буду рядом с вами", — заявил он своей пастве.

Ранее сообщалось, Папа Римский Франциск пред площадью Святого Петра в Ватикане призвал молиться за Украину все религиозные общины. В публикации агентства Reuters говорилось о том, что 13 марта глава Ватикана призвал во имя Бога прекратить вооруженную агрессию РФ.