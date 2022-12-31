Трагедія у Ватикані: у віці 95 років помер колишній Папа Бенедикт XVI (фото)

Перед кончиною колишнього понтифіка Папа Франциск під час своєї щотижневої аудієнції 28 грудня оголосив, що Бенедикт XVI дуже хворий.

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Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінгер), який очолював католицьку церкву з 2005 року до своєї відставки у 2013 році, помер 31 грудня у віці 95 років. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

"З жалем повідомляю вам, що почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткову інформацію нададуть найближчим часом", — заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Його смерть настала після того, як Папа Франциск під час своєї щотижневої аудієнції 28 грудня оголосив, що Бенедикт XVI дуже хворий.

Коротка біографія

Йозеф Алоїзіус Ратцінгер народився в Німеччині в 1927 році. Він був сином поліцейського, виріс у Баварії, а у віці 14 років вступив до молодіжної організації НСРПН Гітлерюгенд, що було обов'язковою вимогою на той час. Під час Другої світової війни служив у німецькій армії, але ближче до кінця війни дезертував і деякий час перебував у полоні в американських військ.

Свій шлях у Католицькій церкві майбутній папа розпочав у 1951, коли був висвячений у сан священника кардиналом Міхаелем фон Фаульгабером. У віці 31 року Ратцінгер викладав і займався дослідженнями як професора богослов'я, а в 1977 році він прийняв сан єпископа.

Пізніше він став великою фігурою у Ватикані й, будучи кардиналом, служив правою рукою свого попередника, Папи Івана Павла II. З 1981 року протягом 24 років він очолював Конгрегацію доктрини віри — ватиканський департамент, який колись був відомий як Свята інквізиція. Ця посада принесла йому прізвисько "Божий ротвейлер", оскільки в Німеччині служитель Святого престолу неодноразово критикувався за вельми консервативне ставлення до церковно-політичних питань. Крім того, кардинал займав безкомпромісну позицію з питань гомосексуалізму та контрацепції.

Скандали у Ватикані

Коли 19 квітня 2005 року конклав обрав Ратцінгера першим німецьким Папою Римським майже за 500 років, католики Німеччини тріумфували. Однак понтифікат Бенедикт XVI був затьмарений боротьбою за владу всередині церкви та скандалом із сексуальними зловживаннями з боку священнослужителів та їхнього приховання. І хоча Бенедикт був першим папою, який попросив вибачення за сексуальне насильство над дітьми з боку католицького духовенства і зустрівся з жертвами, його критики говорили, що він не зміг усвідомити тяжкість злочинів і масштаб кризи, яка досягла піку через кілька років після його обрання.

[ + – ] Папа Бенедикт XVI під час богослужіння

Крім потоку звинувачень, судових позовів та офіційних звітів щодо сексуального насильства та співучасті священників у його прихованні, Ватикан також був вражений крадіжкою конфіденційних документів, багато з яких пізніше з'явилися у викритті ймовірної корупції.

У жовтні 2012 року суд Ватикану визнав особистого дворецького папи, Паоло Габріеле, винним у крадіжці документів. На суді він заявив, що діяв проти "зла та корупції".

Також у 2006 році стався інцидент в університеті Регенсбурга, де понтифік процитував слова візантійського імператора Мануїла Палеолога про те, що пророк Мухаммед приніс світу лише зле та нелюдське. Цими словами обурилися багато ісламських лідерів, тому Бенедикт вирішив перепросити за свої слова, після чого навіть помолився з муфтієм Стамбула в Блакитній мечеті.

[ + – ] Папа Бенедикт XVI звершив спільну молитву з муфтієм Стамбула

Відставка

У лютому 2013 року у віці 85 Папа Бенедикт XVI пішов у відставку, тим самим ставши першим за 600 років главою католицької церкви, який добровільно залишив посаду глави Ватикану. Свій відхід папа пояснив тим, що його залишають сили через похилий вік. За його словами, він попросив Бога допомогти йому прийняти правильне рішення.

"І хоча я повертаюся до життя простого молитовника, я завжди невидимо буду поряд з вами", — заявив він своїй пастві.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск перед площею Святого Петра у Ватикані закликав молитися за Україну всі релігійні громади. У публікації агентства Reuters йшлося про те, що 13 березня глава Ватикану закликав в ім'я Бога припинити збройну агресію РФ.