В Британии морж испортил Новый год любителям салютов (видео)

Власти Скарборо отменили праздничное шоу из-за обращения защитников природы, чтобы не навредить животному из Арктики, устроившему привал в городском порту.

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Морж по кличке Тор сорвал новогодний фейерверк в британском городе Скарборо. Подробности происшествия сообщил таблоид Mirror.

30 декабря крупного моржа заметили на пляже в гавани Скарборо и определили, как молодого самца по кличке Тор, которого несколькими неделями ранее заметили во Франции, Голландии и британском графстве Хэмпшир. Предполагается, что морское животное приплыло к берегам Великобритании из Европы или даже Канады, и решило отдохнуть прежде, чем снова отправиться в родную арктическую зону.

Эксперты по животным из Британской службы спасения морской жизни (BDMLR) посоветовали городскому совету Скарборо отменить новогодний фейерверк, чтобы не напугать Тора громкими звуками и не вызвать стресс. Чиновники прислушались к ним и решили отметить Новый год-2023 без традиционных салютов. Как объяснил лидер горсовета Стив Сиддонс, благополучие моржа должно быть важнее желания увидеть шоу.

"Мы поддерживаем решение отменить фейерверк, но понимаем, что некоторые люди будут разочарованы тем, что шоу не состоится. Крайне редко арктический морж выходит на берег побережья Йоркшира. Животному нужно время, чтобы отдохнуть и восстановить силы, прежде чем оно продолжит свое путешествие. Несмотря на понятный интерес, мы просим, ​​чтобы его оставили в покое и не беспокоили", — прокомментировал представитель BDMLR Крис Кук.

Моржи очень редко заплывают в Великобританию, хотя за последние два года здесь зафиксировали еще двух представителей вида — Уолли и Фрею. Все три животных привлекли значительное внимание местных жителей, и многие из людей приходят на побережье, чтобы посмотреть на них. Природозащитники попросили держаться как можно дальше от Тора и не подпускать к нему собак.

Летом 2022 года моржиха Фрейя, затопившая несколько лодок, стала звездой в Норвегии. Животное приплыло к побережью возле города Осло и пыталось греться на морских судах, которые часто переворачивались под ее большим весом.

В августе местные власти усыпили моржиху Фрею из-за опасности для людей. В управлении рыболовства Осло заявили, что не могут гарантировать ее благополучие, поскольку местные жители игнорировали предупреждения и часто приближались к животному.