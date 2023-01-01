У Британії морж зіпсував Новий рік любителям салютів (відео)

Влада Скарборо скасувала святкове шоу через звернення захисників природи, щоб не нашкодити тварині з Арктики, яка влаштувала привал у міському порту.

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Морж на прізвисько Тор зірвав новорічний феєрверк у британському місті Скарборо. Подробиці події повідомив таблоїд Mirror.

30 грудня великого моржа помітили на пляжі в гавані Скарборо й визначили, як молодого самця на прізвисько Тор, якого кількома тижнями раніше помітили у Франції, Голландії та британському графстві Гемпшир. Передбачається, що морська тварина припливла до берегів Великої Британії з Європи чи навіть Канади, і вирішила відпочити перш ніж знову вирушити до рідної арктичної зони.

Експерти з тварин із Британської служби порятунку морського життя (BDMLR) порадили міській раді Скарборо скасувати новорічний феєрверк, щоб не налякати Тора гучними звуками та не викликати стрес. Чиновники прислухалися до них і вирішили відсвяткувати Новий рік-2023 без традиційних салютів. Як пояснив лідер міськради Стів Сіддонс, благополуччя моржа має бути важливішим за бажання побачити шоу.

"Ми підтримуємо рішення скасувати феєрверк, але розуміємо, що деякі люди будуть розчаровані тим, що шоу не відбудеться. Вкрай рідко арктичний морж виходить на берег узбережжя Йоркшира. Тварині потрібен час, щоб відпочити і відновити сили, перш ніж вона продовжить свою подорож. На зрозумілий інтерес, ми просимо, щоб його дали спокій і не турбували", — прокоментував представник BDMLR Кріс Кук.

Моржі дуже рідко запливають до Великої Британії, хоча за останні два роки тут зафіксували ще двох представників виду — Воллі та Фрею. Всі три тварини привернули значну увагу місцевих жителів, і багато людей приходять на узбережжя, щоб подивитися на них. Природозахисники попросили триматися якнайдалі від Тора і не підпускати до нього собак.

Влітку 2022 року моржиха Фрея, яка затопила кілька човнів, стала зіркою в Норвегії. Тварина припливла до узбережжя біля міста Осло і намагалася грітися на морських суднах, які часто переверталися під її великою вагою.

У серпні місцева влада приспала моржиху Фрею через небезпеку для людей. В управлінні рибальства Осло заявили, що не можуть гарантувати її благополуччя, оскільки місцеві жителі ігнорували попередження та часто наближалися до тварини.