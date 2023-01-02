Запустил все сразу: в Калифорнии сбой в компьютере испортил фейерверк за $100 тысяч (видео)

Световое шоу в Сан-Диего должно было длиться 18 минут, но из-за сбоя в компьютерной программе все фейерверки сгорели за менее чем 30 секунд.

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В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, произошел курьез во время проведения светового представления. Из-за компьютерного сбоя вся пиротехника запустилась одновременно, в результате чего шоу, которое должно было длиться 18 минут закончилось за 25 секунд. Видео с комментариями очевидцев опубликовано на сайте Reddit.

По информации американских СМИ световое шоу одновременно должно было произойти в пяти местах — в четырех точках залива Сан-Диего и на пирсе Imperial Beach. Сообщается, что посмотреть на ежегодное световое представление стоимостью $100 000 приехали тысячи людей, часами пробираясь сквозь пробки.

Однако когда шоу стартовало, оно оказалось совсем непродолжительным — из-за сбоя в компьютерной программе ракеты запустились одновременно и все представление закончилось менее чем за 30 секунд.

На кадрах можно заметить, что зрители поначалу заинтересовались происшествием, но активность фейерверка напугала некоторых девушек, которые стали убегать подальше от воды.

В комментариях одни очевидцы возмущаются потраченным временем, другие же шутят о том, что они бы не выдержали смотреть на взрывы ракет в воздухе целые 18 минут.

"Люди потратили часы, чтобы просто пробираться сквозь пробки и бороться за хорошее место заранее, только для того, чтобы увидеть, как весь фейерверк сгорает менее чем за минуту", — пишет один из пользователей.

"Честно говоря, кто может выдержать 18 минут фейерверка?… Я мог бы небрежно смотреть на фейерверки, но я бы заплатил деньги, чтобы увидеть, как кто-то так облажался", — пишут в комментариях другие.

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