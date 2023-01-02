Запустив усе одразу: у Каліфорнії збій у комп'ютері зіпсував феєрверк за $100 тисяч (відео)

Світлове шоу в Сан-Дієго мало тривати 18 хвилин, але через збій у комп'ютерній програмі всі феєрверки згоріли за менш ніж 30 секунд.

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В американському місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, відбувся курйоз під час проведення світлової вистави. Через комп'ютерний збій вся піротехніка запустилася одночасно, внаслідок чого шоу, яке мало тривати 18 хвилин, закінчилося за 25 секунд. Відео із коментарями очевидців опубліковано на сайті Reddit.

За інформацією американських ЗМІ, світлове шоу одночасно мало відбутися в п'яти місцях — у чотирьох точках затоки Сан-Дієго і на пірсі Imperial Beach. Повідомляється, що подивитися на щорічне світлове уявлення вартістю $100 000 приїхали тисячі людей, годинами пробираючись крізь пробки.

Однак коли шоу стартувало, воно виявилося зовсім нетривалим — через збій у комп'ютерній програмі ракети запустилися одночасно і вся вистава закінчилася менш як за 30 секунд.

На кадрах можна помітити, що глядачі спочатку зацікавилися подією, але активність феєрверка налякала деяких дівчат, які почали тікати якомога далі від води.

У коментарях одні очевидці обурюються витраченим часом, інші ж жартують про те, що вони не витримали б дивитися на вибухи ракет у повітрі цілі 18 хвилин.

"Люди витратили годинник, щоб просто пробиратися крізь пробки та боротися за гарне місце заздалегідь, тільки для того, щоб побачити, як весь феєрверк згоряє менш ніж за хвилину", — пише один із користувачів.

"Чесно кажучи, хто може витримати 18 хвилин феєрверка? ... Я міг би недбало дивитися на феєрверки, але я б заплатив гроші, щоб побачити, як хтось так облажався", — пишуть у коментарях інші.

Раніше повідомлялося, що в британському місті Скарборо місцева влада відмовилася проводити новорічний феєрверк, щоб не злякати моржа на прізвисько Тор, який відпочивав у цей час на місцевому пляжі. Як пояснив лідер міськради Стів Сіддонс, благополуччя моржа має бути важливішим за бажання побачити новорічний салют.

Студія Roosegaarde у Нідерландах у травні 2022 року розповіла про те, що дизайнерам вдалося створити безшумний феєрверк "Іскра", що нагадує політ світлячків. Феєрверк повністю складається з органічних матеріалів, тому не шкодить навколишньому середовищу.