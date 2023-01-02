"Поговорю со Шмыгалем": Моравецкий отреагировал на пост Рады с цитатой Бандеры

По словам польского премьера, Польша критически относится к любому прославлению и даже упоминанию лидера УПА.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался с критикой в адрес украинского коллеги Дениса Шмыгаля после того, как накануне, 1 января, Верховная Рада Украины разместила в социальных сетях антироссийский пост с цитатами Степана Бандеры. Об этом сообщает PCH24.

По словам Моравецкого, Польша критически относится к любому прославлению Бандеры. Он пообещал в следующем разговоре с украинским поднять этот вопрос.

"Мы крайне критично, очень и очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию Бандеры, — ответил Моравецкий. — В моем следующем разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после того, что произошло, я скажу это очень и очень четко".

Накануне, 1 января, к 114-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, Верховная Рада опубликовал в Twitter фотографию главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и портрет лидера УПА. Пост был дополнен несколькими цитатами Бандеры.

[ + – ] Валерий Залужбый на фоне портрета Степана Бандеры

"Если между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выберет свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим", — говорилось в публикации, которая впоследствии была удалена.

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль не имеет отношения к Верховной Раде, поскольку возглавляет Кабинет министров. Должность главы Верховной Рады занимает Руслан Стефанчук.

Напомним, что белорусский суд признал "экстремистской" известную песню "Батько наш — Бандера". По данным правозащитного центра "Вясна", решение было утверждено судом Гомеля. В музыкальном произведении рассказывается история раненного в бою воина УПА, которого оплакивает мать.

Ранее Фокус сообщал, что у харьковского кота Степана появился конкурент на Прикарпатье. Лавры кота Степана не дают покоя многим четырехлапым блогерам, нового конкурента назвали в честь лидера УПА.