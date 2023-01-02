"Поговорю зі Шмигалем": Моравецький відреагував на пост Ради з цитатою Бандери

За словами польського прем'єра, Польща критично ставиться до будь-якого прославлення і навіть згадки про лідера УПА.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився з критикою на адресу українського колеги Дениса Шмигаля після того, як напередодні, 1 січня, Верховна Рада України розмістила у соціальних мережах антиросійський пост із цитатами Степана Бандери. Про це повідомляє PCH24.

За словами Моравецького, Польща критично ставиться до будь-якого прославлення Бандери. Він пообіцяв у наступній розмові з українською порушити це питання.

"Ми вкрай критично, дуже і дуже негативно ставимося до будь-якого прославлення або навіть згадки про Бандеру, — відповів Моравецький. — У моїй наступній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я скажу це дуже і дуже чітко".

Напередодні, 1 січня, до 114-ї річниці від дня народження Степана Бандери, Верховна Рада опублікувала у Twitter фотографію головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та портрет лідера УПА. Пост був доповнений кількома цитатами Бандери.

[ + – ] Валерій Залужний на тлі портрета Степана Бандери

"Якщо між хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, зокрема і хліб. Якщо народ вибере свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим", — йшлося у публікації, яку згодом видалили.

Варто зазначити, що Денис Шмигаль не має стосунку до Верховної Ради, оскільки очолює Кабінет Міністрів. Посаду голови Верховної Ради обіймає Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що білоруський суд визнав "екстремістською" відому пісню "Батько наш — Бандера". За даними правозахисного центру "Вясна", рішення затверджено судом Гомеля. У музичному творі розповідається історія пораненого у бою воїна УПА, якого оплакує мати.

Раніше Фокус повідомляв, що у харківського кота Степана з'явився конкурент на Прикарпатті. Лаври кота Степана не дають спокою багатьом чотирилапим блогерам, нового конкурента назвали на честь лідера УПА.