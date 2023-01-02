РФ должна пройти денацификацию по образцу послевоенной Германии, — посол Украины (видео)

По словам украинского дипломата Алексея Макеева, у Германии прекрасный опыт по перевоспитанию целых поколений. Вместе с тем, немцы до сих пор пытаются искать "хороших россиян".

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в будущем России понадобится пройти денацификацию, подобную той, которой подверглась Германия после Второй мировой. Об этом сообщает "Европейская правда".

"У Германии прекрасный опыт того, как перевоспитать целые поколения людей", – объяснил дипломат, добавив, что жители страны до сих пор пытаются искать "хороших россиян", хотя постепенно отходят от мысли, что ответственность за российско-украинскую войну лежит исключительно на Путине.

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"Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки — это россияне", — отметил дипломат.

Макеев считает, что задача состоит в том, чтобы убедить немцев оглянуться на свое прошлое, поскольку покаяние, через которое прошла Германия, служит прекрасным примером, через что должна пройти РФ.

По словам дипломата, для этого не требуется оккупация России — в XXI веке есть и альтернативные методы.

Вместе с тем, денацификация еще не означает примирение с Украиной, поскольку пройдут десятилетия, прежде чем избранный на демократических выборах президент РФ сможет посетить Киев и, как немецкий канцлер Вилли Брандт в Варшаве 70-х гг., встать на колени перед Стеной памяти погибших за Украину возле Михайловского собора.

Напомним, что в Германии сделали новое заявление относительно поставок Украине танков Leopard. Решающее слово — за партнерами, объяснили представители Бундестага.

Ранее Фокус сообщал, что россияне 224 раза в течение дня обстреляли район Бахмута. Об этом 2 января заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.