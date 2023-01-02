РФ має пройти денацифікацію на зразок повоєнної Німеччини, — посол України (відео)

За словами українського дипломата Олексія Макеєва, у Німеччини чудовий досвід із перевиховання цілих поколінь. Водночас німці досі намагаються шукати "добрих росіян".

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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що в майбутньому Росії знадобиться пройти денацифікацію, подібну до тієї, яку проходила Німеччина після Другої світової. Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Німеччини чудовий досвід того, як перевиховати цілі покоління людей", — пояснив дипломат, додавши, що жителі країни досі намагаються шукати "хороших росіян", хоча поступово відходять від думки, що відповідальність за російсько-українську війну лежить лише на Путіні.

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"Це не Путін вбиває, не Путін ґвалтує, не Путін застосовує тортури — це росіяни", — зазначив дипломат.

Макеєв вважає, що завдання полягає в тому, щоб переконати німців озирнутися на своє минуле, оскільки покаяння, через яке пройшла Німеччина, є чудовим прикладом, через що має пройти РФ.

За словами дипломата, для цього не потрібна окупація Росії — у XXI столітті є й альтернативні методи.

Водночас денацифікація ще не означає примирення з Україною, оскільки пройдуть десятиліття, перш ніж обраний на демократичних виборах президент РФ зможе відвідати Київ і, як німецький канцлер Віллі Брандт у Варшаві 70-х рр., стати навколішки перед Стіною пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського собору.

Нагадаємо, що в Німеччині зробили нову заяву щодо постачання Україні танків Leopard. Вирішальне слово — за партнерами, пояснили представники Бундестагу.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни 224 рази протягом дня обстріляли район Бахмута. Про це 2 січня заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.