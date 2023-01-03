Из соцсетей Верховной Рады удалили пост о Бандере после звонка польского премьера — МИД Польши

В Польше резко отреагировали на пост с цитатой Степана Бандеры, назвав его "преступником, ответственным за геноцид" и подчеркнули, что для них неприемлемо чествование его дня рождения в профиле Верховной Рады.

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Верховная Рада удалила пост к 114-й годовщине со дня рождения украинского революционера Степана Бандеры из своих официальных канало в соцсетях после разговора премьер-министров Украины и Польши. Об этом сообщает PAP, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика.

По словам замминистра иностранных дел, в понедельник, 2 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, после которого исчез пост Верховной Рады.

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу ясно дать понять, что со стороны польского государства нет принятия чествования Стефана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", — сказал Муларчик.

Также замминистра отметил — то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большую ценность для Украины.

"Я думаю, что этот сигнал был получен, потому что эта запись просто исчезла", — добавил Муларчик.

В МИД Польши подчеркнули, что исторические вопросы — очень важный элемент отношений двух стран.

"Сегодня своим настроем мы доказали, что поддерживаем Украину. Украина должна это уважать, и эти вопросы, конечно, должны как-то регулироваться в польско-украинских отношениях", — отметил замглавы МИД.

На пост Верховной Рады также резко отреагировал депутат сейма Польши, председатель Польской народной партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш. Политик заявил, что для Польши неприемлемо упоминание годовщины со дня рождения Степана Бандеры в профиле Верховной Рады.

"Давайте помнить, что он преступник, ответственный за геноцид. МИД Польши должен жестко на это отреагировать", — сказал Косиняк-Камыш.

Что было написано в профиле Верховной Рады?

1 января Верховная Рада опубликовала на своих официальных страничках в соцсетях пост с цитатой Степана Бандеры и селфи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета украинского революционера.

[ + – ] Верховная Рада удалила пост из соцсетей посте разговора премьеров двух стран Фото: соцсети

Польские СМИ процитировали пост, в котором Верховная Рада напомнила слова Степана Бандеры о победе украинского национализма и Российской империи.

[ + – ] В Польше отметили, что украинцы услышали их голос, удалив пост со Степаном Бандерой Фото: соцсети

"Когда, выбирая между хлебом и свободой, нация выбирает хлеб, она в конечном итоге теряет все, в том числе и хлеб. Если нация выбирает свободу, то у нее будет хлеб, который она создала, и никто его у нее не отнимет. (…) Полная и окончательная победа украинского национализма наступит тогда, когда перестанет существовать Российская империя", — напомнили слова Бандеры в профиле Рады.

Напомним, 14 ноября Гомельский суд Беларуси признал экстремистской песню "Батько наш – Бандера, Украина — мати".

Ранее сообщалось о том, что в октябре Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая покорила украинский TikTok. Представители социальной сети объяснили, что видео якобы нарушает стандарты сообщества из-за "пропаганды ненависти и оскорблений".