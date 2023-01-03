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Из соцсетей Верховной Рады удалили пост о Бандере после звонка польского премьера — МИД Польши

Степан Бандера, мид польши, верховная рада, твиттер, удалили пост
В соцсетях Верховной Рады опубликовали пост с селфи Валерия Залужного с портретом Бандеры

В Польше резко отреагировали на пост с цитатой Степана Бандеры, назвав его "преступником, ответственным за геноцид" и подчеркнули, что для них неприемлемо чествование его дня рождения в профиле Верховной Рады.

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Верховная Рада удалила пост к 114-й годовщине со дня рождения украинского революционера Степана Бандеры из своих официальных канало в соцсетях после разговора премьер-министров Украины и Польши. Об этом сообщает PAP, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика.

По словам замминистра иностранных дел, в понедельник, 2 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, после которого исчез пост Верховной Рады.

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу ясно дать понять, что со стороны польского государства нет принятия чествования Стефана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", — сказал Муларчик.

Также замминистра отметил — то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большую ценность для Украины.

"Я думаю, что этот сигнал был получен, потому что эта запись просто исчезла", — добавил Муларчик.

В МИД Польши подчеркнули, что исторические вопросы — очень важный элемент отношений двух стран.

"Сегодня своим настроем мы доказали, что поддерживаем Украину. Украина должна это уважать, и эти вопросы, конечно, должны как-то регулироваться в польско-украинских отношениях", — отметил замглавы МИД.

На пост Верховной Рады также резко отреагировал депутат сейма Польши, председатель Польской народной партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш. Политик заявил, что для Польши неприемлемо упоминание годовщины со дня рождения Степана Бандеры в профиле Верховной Рады.

"Давайте помнить, что он преступник, ответственный за геноцид. МИД Польши должен жестко на это отреагировать", — сказал Косиняк-Камыш.

Что было написано в профиле Верховной Рады?

1 января Верховная Рада опубликовала на своих официальных страничках в соцсетях пост с цитатой Степана Бандеры и селфи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета украинского революционера.

Валерий Залужный, Степан Бандера, мид польши, верховная рада, твиттер, удалили пост Fullscreen
Верховная Рада удалила пост из соцсетей посте разговора премьеров двух стран
Фото: соцсети

Польские СМИ процитировали пост, в котором Верховная Рада напомнила слова Степана Бандеры о победе украинского национализма и Российской империи.

Степан Бандера, мид польши, верховная рада, твиттер, удалили пост Fullscreen
В Польше отметили, что украинцы услышали их голос, удалив пост со Степаном Бандерой
Фото: соцсети

"Когда, выбирая между хлебом и свободой, нация выбирает хлеб, она в конечном итоге теряет все, в том числе и хлеб. Если нация выбирает свободу, то у нее будет хлеб, который она создала, и никто его у нее не отнимет. (…) Полная и окончательная победа украинского национализма наступит тогда, когда перестанет существовать Российская империя", — напомнили слова Бандеры в профиле Рады.

Напомним, 14 ноября Гомельский суд Беларуси признал экстремистской песню "Батько наш – Бандера, Украина — мати".

Ранее сообщалось о том, что в октябре Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая покорила украинский TikTok. Представители социальной сети объяснили, что видео якобы нарушает стандарты сообщества из-за "пропаганды ненависти и оскорблений".