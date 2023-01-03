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Із соцмереж Верховної Ради видалили пост про Бандеру після дзвінка польського прем'єра — МЗС Польщі

Степан Бандера, мзс польщі, верховна рада, твіттер, видалили пост
У соцмережах Верховної Ради опублікували пост із селфі Валерія Залужного з портретом Бандери

У Польщі різко відреагували на пост із цитатою Степана Бандери, назвавши його "злочинцем, відповідальним за геноцид" і наголосили, що для них неприйнятним є вшанування його дня народження у профілі Верховної Ради.

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Верховна Рада видалила пост до 114-ї річниці від дня народження українського революціонера Степана Бандери зі своїх офіційних каналів у соцмережах після розмови прем'єр-міністрів України та Польщі. Про це повідомляє PAP, посилаючись на слова заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Муларчика.

За словами заступника міністра закордонних справ, у понеділок, 2 січня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, після якої зник пост Верховної Ради.

"Це знак того, що українці прислухалися до нашого голосу. Хочу ясно дати зрозуміти, що з боку польської держави немає ухвалення вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині", — сказав Муларчик.

Також заступник міністра зазначив, що те, що зараз роблять польський уряд і поляки, має набагато більшу цінність для України.

"Я думаю, що цей сигнал було отримано тому, що цей допис просто зник", — додав Муларчик.

У МЗС Польщі наголосили, що історичні питання є дуже важливим елементом відносин двох країн.

"Сьогодні своїм настроєм ми довели, що підтримуємо Україну. Україна має це поважати, і ці питання, звісно, мають якось регулюватись у польсько-українських відносинах", — зазначив заступник глави МЗС.

На пост Верховної Ради також різко відреагував депутат сейму Польщі, голова Польської народної партії (PSL) Владислав Косиняк-Камиш. Політик заявив, що для Польщі неприйнятною є згадка річниці від дня народження Степана Бандери у профілі Верховної Ради.

"Давайте пам'ятати, що він злочинець, відповідальний за геноцид. МЗС Польщі має жорстко на це відреагувати", — сказав Косиняк-Камиш.

Що було написано у профілі Верховної Ради?

1 січня Верховна Рада опублікувала на своїх офіційних сторінках у соцмережах пост із цитатою Степана Бандери та селфі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі портрета українського революціонера.

Валерій Залужний, Степан Бандера, мід польші, верховна рада, твіттер, видалили пост ці Fullscreen
Верховна Рада видалила пост із соцмереж після розмови прем'єрів двох країн
Фото: соцсети

Польські ЗМІ процитували пост, у якому Верховна Рада нагадала слова Степана Бандери про перемогу українського націоналізму та Російської імперії.

Степан Бандера, мзс польщі, верховна рада, твіттер, видалили пост Fullscreen
У Польщі зазначили, що українці почули їхній голос, видаливши пост зі Степаном Бандерою
Фото: соцсети

"Коли, обираючи між хлібом і свободою, нація вибирає хліб, вона зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо нація обирає свободу, то у неї буде хліб, який вона створила, і ніхто його у неї не забере." …) Повна та остаточна перемога українського націоналізму настане тоді, коли перестане існувати Російська імперія», — нагадали слова Бандери у профілі Ради.

Нагадаємо, 14 листопада Гомельський суд Білорусі визнав екстремістською пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Раніше повідомлялося, що в жовтні Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok. Представники соціальної мережі пояснили, що відео нібито порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті та образ".