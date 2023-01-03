Із соцмереж Верховної Ради видалили пост про Бандеру після дзвінка польського прем'єра — МЗС Польщі

У Польщі різко відреагували на пост із цитатою Степана Бандери, назвавши його "злочинцем, відповідальним за геноцид" і наголосили, що для них неприйнятним є вшанування його дня народження у профілі Верховної Ради.

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Верховна Рада видалила пост до 114-ї річниці від дня народження українського революціонера Степана Бандери зі своїх офіційних каналів у соцмережах після розмови прем'єр-міністрів України та Польщі. Про це повідомляє PAP, посилаючись на слова заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Муларчика.

За словами заступника міністра закордонних справ, у понеділок, 2 січня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, після якої зник пост Верховної Ради.

"Це знак того, що українці прислухалися до нашого голосу. Хочу ясно дати зрозуміти, що з боку польської держави немає ухвалення вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині", — сказав Муларчик.

Також заступник міністра зазначив, що те, що зараз роблять польський уряд і поляки, має набагато більшу цінність для України.

"Я думаю, що цей сигнал було отримано тому, що цей допис просто зник", — додав Муларчик.

У МЗС Польщі наголосили, що історичні питання є дуже важливим елементом відносин двох країн.

"Сьогодні своїм настроєм ми довели, що підтримуємо Україну. Україна має це поважати, і ці питання, звісно, мають якось регулюватись у польсько-українських відносинах", — зазначив заступник глави МЗС.

На пост Верховної Ради також різко відреагував депутат сейму Польщі, голова Польської народної партії (PSL) Владислав Косиняк-Камиш. Політик заявив, що для Польщі неприйнятною є згадка річниці від дня народження Степана Бандери у профілі Верховної Ради.

"Давайте пам'ятати, що він злочинець, відповідальний за геноцид. МЗС Польщі має жорстко на це відреагувати", — сказав Косиняк-Камиш.

Що було написано у профілі Верховної Ради?

1 січня Верховна Рада опублікувала на своїх офіційних сторінках у соцмережах пост із цитатою Степана Бандери та селфі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі портрета українського революціонера.

[ + – ] Верховна Рада видалила пост із соцмереж після розмови прем'єрів двох країн Фото: соцсети

Польські ЗМІ процитували пост, у якому Верховна Рада нагадала слова Степана Бандери про перемогу українського націоналізму та Російської імперії.

[ + – ] У Польщі зазначили, що українці почули їхній голос, видаливши пост зі Степаном Бандерою Фото: соцсети

"Коли, обираючи між хлібом і свободою, нація вибирає хліб, вона зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо нація обирає свободу, то у неї буде хліб, який вона створила, і ніхто його у неї не забере." …) Повна та остаточна перемога українського націоналізму настане тоді, коли перестане існувати Російська імперія», — нагадали слова Бандери у профілі Ради.

Нагадаємо, 14 листопада Гомельський суд Білорусі визнав екстремістською пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Раніше повідомлялося, що в жовтні Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok. Представники соціальної мережі пояснили, що відео нібито порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті та образ".