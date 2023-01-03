Якутск замерзает: тысячи семей остались без тепла в минус 42 градуса (фото, видео)

По словам местных жителей, целый микрорайон с несколькими тысячами горожан замерз за считанные часы.

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1 января в Якутске произошла авария на местной электроподстанции, в результате чего больше тысячи семей в минус 42 градуса остались без света и отопления. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии".

Без отопления у многих жителей лопнули батареи и замерзли канализационные трубы. При этом местные власти отказались менять испорченное имущество жителей Якутска.

По рассказам местных жителей, их не спасают даже генераторы. Морозы настолько суровые, что целый микрорайон замерз за считанные часы.

"За считанные часы микрорайон буквально замерз, ведь не просто отопления не стало, а полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы! Это почти тысяча частных жилых домов, тысяча семей. Очень тяжелая ситуация. Женщины с месячными детьми плачут. У меня лично двое маленьких детей, 3 и 6 лет – мы подключили генератор, но дома все равно холодно. У десятков домов лопнули трубы. А с председателем сутки не могли связаться. Я сейчас не могу спокойно читать отчет мэрии про "быстрое реагирование" – мы часами звонили, просили о помощи, бесполезно было", — рассказал житель района "Сатал" Байбал.

[ + – ] Местные власти раздали горожанам генераторы, но они не особо спасают Фото: МЧС России

Вместе с тем в пресс-службе Окружной администрации Якутска отрапортовали о том, что как только узнали о происшествии, развернули оперативный штаб, приступили к ремонтным работам и раздали жителям генераторы. А в "Якутскэнерго" сообщили, что местные бригады оказались "не готовы к устранению аварийной ситуации" собственными силами.

Сейчас горожане пытаются найти строительные фены, генераторы и тепловые пушки, но из-за праздников магазины закрыты.

Напомним, 2 января сообщалось о том, что бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что президент России Владимир Путин ведет свою страну "в темный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет".

30 декабря бывший главный раввин Москвы заявил, что опасается, что в связи с неудачами ВС РФ на фронте в России могут начаться погромы и тогда евреи могут стать "козлом отпущения".