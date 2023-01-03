Якутськ замерзає: тисячі сімей залишилися без тепла в мінус 42 градуси (фото, відео)

За словами місцевих жителів, цілий мікрорайон із кількома тисячами містян замерз за лічені години.

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1 січня в Якутську сталася аварія на місцевій електропідстанції, внаслідок чого понад тисячу сімей в мінус 42 градуси залишилися без світла та опалення. Про це повідомляє "Сибір. Реалії".

Без опалення у багатьох мешканців луснули батареї та стали каналізаційні труби. Водночас місцева влада відмовилася змінювати зіпсоване майно мешканців Якутська.

За словами місцевих жителів, їх не рятують навіть генератори. Морози настільки суворі, що цілий мікрорайон замерз за лічені години.

"За лічені години мікрорайон буквально замерз, адже не просто опалення не стало, а полопалися труби каналізації, радіатори та септики, котли! Це майже тисяча приватних житлових будинків, тисяча сімей. Дуже важка ситуація. Жінки із місячними дітьми плачуть. У мене особисто двоє маленьких дітей, 3 і 6 років — ми підключили генератор, але вдома все одно холодно. У десятків будинків луснули труби. А з головою добу не могли зв'язатися. Я зараз не можу спокійно читати звіт мерії про "швидке реагування" — ми годинами дзвонили, просили про допомогу, марно було", — розповів мешканець району "Сатал" Байбал.

[ + – ] Місцева влада роздала містянам генератори, але вони не особливо рятують Фото: МНС Росii

Водночас у пресслужбі Окружної адміністрації Якутська відрапортували про те, що як тільки довідалися про подію, розгорнули оперативний штаб, розпочали ремонтні роботи та роздали мешканцям генератори. А в "Якутськенерго" повідомили, що місцеві бригади виявилися "не готовими до усунення аварійної ситуації" власними силами.

Наразі містяни намагаються знайти будівельні фени, генератори та теплові гармати, але через свята магазини закриті.

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося про те, що колишній головнокомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що президент Росії Володимир Путін веде свою країну "в темний ліс, з якого вона, можливо, ніколи не вийде".

30 грудня колишній головний рабин Москви заявив, що побоюється, що через невдачі ЗС РФ на фронті в Росії можуть початися погроми і тоді євреї можуть стати "цапом-відбувайлом".