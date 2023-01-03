Принял за диверсанта: в Белгородской области военный тяжело ранил мужчину

По информации росСМИ, гражданский зашел на территорию военного объекта и не отреагировал на требования часового.

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Во вторник, 3 января, на одном из военных объектов в Борисовском районе (Белгородская область, РФ) боец ВС тяжело ранил местного жителя, очевидно приняв его за диверсанта. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

"Произошло ЧП. Местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу", — написал чиновник.

Мужчину, в которого выстрелил российский военный, доставили в Гайворонскую ЦРБ. Он в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения.

По словам Гладкова, теперь делом раненого гражданского будут заниматься сотрудники ФСБ и Минобороны РФ. Они должны выяснить, почему местный житель зашел на пограничную территорию и подошел к военным.

В свою очередь ТАСС пишет, что пострадавший мужчина якобы не отреагировал на требования часового остановиться и тот мог приять его за диверсанта.

Напомним, 3 января стало известно, что на военном объекте в Белгородской области большой пожар. Глава местной администрации уверяет, что произошло возгорание временной постройки "в результате неосторожного обращения с огнем".

А в середине декабря 2022 года губернатор Белгородской области показал оборонительную "засечную черту", которую возводят в регионе. Там начали устанавливать противотанковые пирамиды, известные как "зубы дракона". Они должны препятствовать продвижению противника при наступлении.