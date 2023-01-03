Прийняв за диверсанта: у Бєлгородській області військовий тяжко поранив чоловіка

За інформацією росЗМІ, цивільний зайшов на територію військового об'єкту і не відреагував на вимоги вартового.

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У вівторок, 3 січня, на одному з військових об'єктів у Борисівському районі (Бєлгородська область, РФ) боєць ЗС тяжко поранив місцевого жителя, вочевидь прийнявши його за диверсанта. Про інцидент повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

"Сталася НП. Місцевий житель Борисівського району отримав вогнепальне поранення в ногу", — написав чиновник.

Чоловіка, в якого вистрілив російський військовий, доставили до Гайворонської ЦРЛ. Він у тяжкому стані після вогнепального поранення.

За словами Гладкова, тепер справою пораненого цивільного займатимуться співробітники ФСБ та Міноборони РФ. Вони мають з'ясувати, чому місцевий мешканець зайшов на прикордонну територію та підійшов до військових.

Зі свого боку ТАСС пише, що потерпілий чоловік нібито не відреагував на вимоги вартового зупинитися і той міг прийняти його за диверсанта.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що на військовому об'єкті у Бєлгородській області велика пожежа. Глава місцевої адміністрації запевняє, що сталося займання тимчасової споруди "внаслідок необережного поводження з вогнем".

А в середині грудня 2022 року губернатор Бєлгородської області показав оборонну "засічну межу", яку зводять у регіоні. Там почали встановлювати протитанкові піраміди, відомі як зуби дракона. Вони повинні перешкоджати просуванню противника під час наступу.