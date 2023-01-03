До минус 30 градусов: метеорологи прогнозируют Москве самые холодные дни в XXI веке

По словам руководителя Гидрометцентра РФ, резкое похолодание связано с тем, что на российскую столицу перемещается очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.

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Начиная с 6 января жителей Москвы ожидают самые холодные пять дней за всю историю тысячелетия. Как прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, ртутный столбик в российской столице опустится до -30 градусов Цельсия.

"Температура воздуха в Москве начнет постепенно снижаться с 4 января. А вот 6 января ожидается резкое похолодание на 15–17 градусов", — сказал Вильфанд.

По его словам, уже к концу недели температура в Москве может доходить почти до -30 градусов Цельсия.

"Такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, а затем холода дойдут до юга, в том числе Ростовской области", — сказал руководитель российского Гидрометцентра.

Он добавил, что такое резкое похолодание связано с тем, что на Москву перемещается область высокого давления. Кроме того, в столицу переместится очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Рождество. По словам Наталии Диденко, 7 января температура воздуха резко снизится до рекордных показателей.

Фокус также писал, что в конце декабря на США обрушилась мощная снежная буря. Больше всего людей погибло в округе Эри в штате Нью-Йорк. Люди умирали в салонах собственных авто, заблокированные снегом, и при попытках убрать снежные завалы.