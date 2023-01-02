Метели и морозы: синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество (фото)

По словам Наталии Диденко, 7 января температура воздуха резко снизится до рекордных показателей.

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Уже через несколько дней, с 7 по 9 января, в Украину придут морозы с метелями. Такой прогноз дала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января.

"Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10…-15 градусов", — написала Диденко.

[ + – ] Синоптик Наталка Диденко прогнозирует Украине рождественские морозы Фото: facebook / Наталья Диденко

В свою очередь синоптики "Укргидрометцентра" тоже прогнозируют на Рождество значительное похолодание.

В ночь на 7 января столбики термометра опустятся до -8…-10 градусов. По всей территории Украины — облачно с прояснениями. Ожидается северо-западный ветер с порывами 7-15 метров в секунду.

Днем ртутный столбик покажет -8…-6 градусов. На всей территории страны, кроме восточных областей, ожидаются метели. Ветер изменится на северный с порывами 7-12 метров за секунду.

Холоднее всего будет в Сумской области. Там термометр ночью покажет -16…-18 градусов Цельсия. Теплее всего на Рождество будет в Крыму. Там температура будет колебаться от +2 до +6 градусов.

В Киеве в субботу, 7 января, заснежит. Ночью температура опустится до -8…-10 градусов. Днем столбик термометра покажет -8..-6 градусов.

[ + – ] На Рождество на всей территории Украины, кроме восточных областей, будет снежить

Напомним, в конце декабря на США обрушилась мощная снежная буря. Больше всего людей погибло в округе Эри в штате Нью-Йорк. Люди умирали в салонах собственных авто, заблокированные снегом, и при попытках убрать снежные завалы.

Фокус также писал о том, что 26 декабря в снегопад на горе Поп-Иван Мармарошский румынские спасатели обнаружили двух украинцев. Они поднялись на высоту свыше 1800 метров без необходимой экипировки и теплой одежды.