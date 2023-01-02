Завірюхи та морози: синоптикиня розповіла, якою буде погода на Різдво (фото)

За словами Наталії Діденко, 7 січня температура повітря різко знизиться до рекордних показників.

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Уже за кілька днів, із 7 по 9 січня, в Україну прийдуть морози з хуртовиною. Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у "Фейсбуці".

За її словами, нова, холодніша повітряна маса, почне заходити в Україну з 4-6 січня.

"Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10...-15 градусів", — написала Діденко.

[ + – ] Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує Україні різдвяні морози Фото: facebook / Наталья Диденко

Зі свого боку, синоптики "Укргідрометцентру" також прогнозують на Різдво значне похолодання.

У ніч проти 7 січня стовпчики термометра опустяться до -8...-10 градусів. По всій території України хмарно з проясненнями. Очікується північно-західний вітер із поривами 7-15 метрів за секунду.

Удень ртутний стовпчик покаже -8...-6 градусів. На всій території країни, крім східних областей, очікуються хуртовини. Вітер зміниться на північний із поривами 7-12 метрів за секунду.

Найхолодніше буде в Сумській області. Там термометр уночі покаже -16...-18 градусів за Цельсієм. Найтепліше на Різдво буде в Криму. Там температура коливатиметься від +2 до +6 градусів.

У Києві в суботу, 7 січня, засніжить. Уночі температура опуститься до -8...-10 градусів. Удень стовпчик термометра покаже -8...6 градусів.

[ + – ] На Різдво на всій території України, крім східних областей, сніжить

Нагадаємо, наприкінці грудня на США обрушилася потужна снігова буря. Найбільше людей загинуло в окрузі Ері в штаті Нью-Йорк. Люди вмирали в салонах власних авто, заблокованих снігом, і під час спроб забрати снігові завали.

Фокус також писав про те, що 26 грудня під час снігопаду на горі Поп-Іван Мармароський румунські рятувальники виявили двох українців. Вони піднялися на висоту понад 1800 метрів без необхідного екіпірування й теплого одягу.